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الوزير باسيل رئيسا للتيار للمرة الثانية

1
SEPTEMBER
2019
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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان الآتي:
 
عملا بأحكام النظام الداخلي العام للتيار الوطني الحر، اضافة الى التعليمات التطبيقية والتعميم رقم 387/2019 الصادر بتاريخ 15/7/2019، عقدت هيئة الاشراف على الانتخابات الداخلية في التيار الوطني الحر اجتماعا في تمام الساعة التاسعة من صباح الاحد 1 ايلول 2019.
 
بداية، اطلع المجتمعون على كتاب استقالة السيدة مارتين نجم كتيلي من رئاسة هيئة الاشراف ومن عضوية لجنة قبول الترشيح قبل التقدم بترشيحها لنيابة رئاسة التيار للشؤون الادارية.
 
ثم اطلعوا على كتاب الترشح الوحيد المقدم بتاريخ 30/8/2019 وعلى قرار لجنة قبول الترشيح الصادر بتاريخ 31/8/2019، والقاضي بالموافقة على الكتاب المذكور.
 
وعليه، اعلنت هيئة الاشراف على الانتخابات الداخلية في التيار فوز اللائحة الوحيدة بالتزكية، وهي مؤلفة من:
جبران جرجي باسيل رئيسا
 
مي ابراهيم خريش نائب رئيس للشؤون السياسية
 
مارتين نجم كتيلي نائب رئيس للشؤون الادارية.
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