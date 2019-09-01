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برعاية و حضور الأستاذ رومل صابر نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية أقام رئيس بلدية دورس الرفيق إيلي الغصين حفل غداء للقياديين في التيار في بعلبك الهرمل من منسق البقاع و منسق و أعضاء هيئة قضاء بعلبك الهرمل و مقرر و أعضاء مجلس القضاء و منسقة لجنة العمل الوطني.

تخلل الحفل تكريم للأستاذ رومل صابر حيث قدم المنسق داني روفايل درع أرزة لبنان عربون تقدير و احترام على جهوده و عطاءاته للتيار.

كما ألقيت كلمات و نقاشات لكل من المحتفى به و صاحب الدعوة و القياديين في التيار حيث تم شكر الرفيق إيلي على الدعوة و الترحيب بنائب رئيس التيار و الحضور الكريم و تطرق النقاش لتعزيز دور التيار و رص الصفوف لما فيه خير الجميع .