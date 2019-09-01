تعرف على أعراض الإفراط بالنوم

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يوصي الخبراء عادة بأن ينام الشخص البالغ من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.

ومن الأعراض الأكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين يعانون من فرط النوم، النوم لساعات طويلة ليلا وصعوبة في الاستيقاظ والنهوض من الفراش. بالإضافة لمشكلة المعاناة من صداع نصفي وحساسية من الضوء.

كما ويعاني هؤلاء الأشخاص من عدد من الآثار الجانبية وهي:

الصداع: حيث يرجع ذلك للتأثير على بعض الناقلات العصبية بالدماغ مثل السيروتونين، وبالأخص الأشخاص الذين ينامون كثيرا في أثناء النهار ويشوشون على وقت النوم ليلاً، قد يجدون أنفسهم يعانون الصداع في الصباح.

ألآم في الظهر: حيث يؤدي الرقود لفترات طويلة الى آلام في الظهر.

مشاكل في وظائف الدماغ: يؤدي ذلك على المدى البعيد الى مشاكل في الذاكرة وانخفاض في الإدراك.

الصحة النفسية: قد يكون الإفراط في النوم إشارة إلى الاكتئاب أو بداياته، خاصة بين صغار البالغين والمراهقين.

قد تكون النساء، على وجه الخصوص، أكثر عرضة للإفراط في النوم والشعور بالإرهاق الشديد في أثناء النهار، إذا كن مصابات بالاكتئاب.