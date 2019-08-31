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السيد نصر الله:الرد على الاعتداء الإسرائيلي أمر محسوم ونحن امام عدوان اسرائيلي واضح

31
AUGUST
2019
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السيد نصر الله في إحياء أولى ليالي عاشوراء:
-نتنياهو تبنى عمليا العمل العدواني في العراق وسوريا ولبنان
-لا شك أنه منذ ليل الأحد الماضي لبنان يعيش في مرحلة جديدة وأوضاع خاصة وكذلك العدو الاسرائيلي وحالة الترقب في كل المنطقة
-موقف الرئيس بري بدعوة افواج المقاومة ليكونوا على أتم الجهوزية هو دليل على وحدة المقاومة بمختلف تشكيلاتها وفصائلها وجهوزيتها
-قولي أن الرد سيكون في لبنان المقصود منه ان الرد سيكون من لبنان وليس بحاجة لتأويل وتحليل
- يجب أن نقدر الموقف الرسمي اللبناني من الاعتداء الاسرائيلي ابتداء من موقف الرئيس عون وكذلك موقفي الرئيسين الحريري وبري
-لدينا من الصواريخ الدقيقة ما يكفينا وليس لدينا مصانع صواريخ دقيقة
-نتنياهو يبجث عن حجة ليفرض قواعد اشتباك جديدة
-الاسرائيليون يتحدثون منذ الساعات الاولى عن العملية واهداف محددة في العملية ونحن امام عدوان اسرائيلي واضح
-الرد على الاعتداء الإسرائيلي أمر محسوم
-كما قال الرئيس عون قبل قليل سنثبت للعالم كله أن لبنان ليس بلداً للإستباحة
-كل ما ينقل بوسائل اعلام وما ينقله أصدقاء ومقربون حول رد حزب الله ليس صحيحا وليس مبنيا على معلومات بل على تكهنات
-التكهنات لا اساس لها والمسالة هي في يد الميدان والقادة الميدانيين الذين يعرفون ما عليهم ان يفعلوا والامر يحتاج فقط الى دعائكم بالتوفيق والنصر وردع العدو

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