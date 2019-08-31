بري: لن نسمح لاسرائيل بترميم صورتها على حسابنا

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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "العمل جار على تحرير الامام موسى الصدر ورفيقيه من معتقلات ليبيا"، وقال: "ليس في مفرداتنا وثوابتنا غير تحريرهم ونشد على يد القضاء اللبناني المختص في السعي الحثيث على استخراج المعلومات من الموقوفين في هذه القضية."

بري الذي دعا خلال احتفال في النبطية في ذكرى تغييب الامام الصدر ورفيقيه، الحكومة اللبنانية إلى تكثيف العمل من أجل حث السلطات الليبية على التعاون الجاد في قضية الامام الصدر، أشاد بالوحدة التي اظهرها اللبنانيون في وجه الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية.

كما دعا القضاء اللبناني المختص لتسريع الآليات ذات الصلة لجلب المتهمين إلى القضاء، والسعي الحقيقي لاستخراج المعلومات من الموقوفين مما يساعد في التحرير"، مجدداً الدعوة للحكومة والاجهزة المختصة للقيام بأقصى ما يلزم تنفيذا للبيان الوزاري."

ولفت إلى أن لجنة المتابعة كثفت الاتصالات، رغم صعوبة الوضع في ليبيا، لحث النائب العام الليبي لفتح باب التعاون الجدي"، مشيراً إلى أن المحقق العدلي في لبنان أصدر مذكرات غيابية بحق سيف الاسلام القذافي و9 آخرين في القضية تمهيدا لاحالة المذكرات إلى الانتربول"، كاشفاً أن "وزارة الخارجية في حكومة ليبيا رفضت مرراً إبلاغ المدعى عليهم وفق الاصول".

وتوجه لأفواج المقاومة اللبنانية "أمل" قائلاً: "أنتم مدعوون الى الجهوزية المطلقة لإفهام العدو بأن كل شبر من لبنان هو مقاوم"، مضيفاً "حركة أمل لن تسمح لـ"اسرائيل" بترميم صورتها في الشرق الأوسط على حسابنا، فبعدما تأكدت ألا حرب أميركية مع ايران لم يبق لها سوى جبهة لبنان ومقاومته لتصفية حساباتها لا سيما وأن نتنياهو يحتاح لنصر معنوي قبل الانتخابات".

وشدد بري على أن "معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" هي المعادلة التي تحمي لبنان وهناك تحد خطير يواجه المجتمع اللبناني بعد انتصاراته الميدانية وهو محاولة العدو ضرب مجتمعنا من داخله"، وسأل: أين الامم المتحدة ومجلس الامن من موضوع الجولان وما يخطط من شريط حدودي؟". ونبّه إلى أن "هناك تحدّياً كبيراً يشكّل خطراً على المجتمع اللبناني، وهناك سلاحاً خطراً لضرب القيم والأخلاق بأسلحة خبيثة كحبوب البنتاغون والهيرويين، ونعتقد أن العدو يعمل على تفشيها بين الشباب"، داعيا إلى "مقاومة اجتماعية لحماية منظومة القيم".

ودعا بري إلى إعلان حالة طوارى إقتصادية لتنفيذ ما تم التفاهم عليه في لقاء بعبدا، مشيراً إلى أن "الإجتماع الإثنين هو لإقرار هذا البرنامج كما آمل وأتمنى"، إضافةً إلى "تنفيذ القوانين الصادرة التي تجاوزت الخمسين، والتي تلبي الكثير من متطلبات الشعب حالياً".

ولفت بري إلى أن كتلة "التنمية والتحرير" تقدمت منذ فترة وجيزة اقتراح قانون انتخاب نامل التعاطي معه بايجابية"، مضيفاً "لتنفيذ القوانين الصادرة بشتى الحقول من مشاريع بيئية وكهربائية وبخاصة منع الفساد ولتنفيذ اتفاق الطائف بكامله من دون وجوه مستعارة وسماسرة وطائفية".

إقليمياً، شدد بري على أن "قضية فلسطين أم القضايا ونحن العرب عندما تفرقنا غدونا أيادي سبا، فهي قبلة سياسية"، مضيفاً "تليها مأساة اليمن وأصرخ في برية العالم أن الحوار في هذا البلد أجدى بدل التقسيم"، حيث أعرب عن تفاؤله من "الإشارات السعودية والإماراتية وأرى إمكانًا لوقف الحرب".

وأردف بري قائلاً: "سوريا معنية دائماً بما يجري في لبنان، وكيف الحال بوجود النازحين، نحن مع سوريا وضد الحصار المفروض على إيران بعد نكران الولايات المتحدة الاتفاق النووي، ونحن مع تونس في استحقاقها المقبل لتشكل نموذجاً عربياً شرق اوسطي".

وختم بريي متوجهاً "لأهلي في صور وقضاء صور انطلاقاً من التحالف بين حركة أمل وحزب الله لاعتبار المرشح حسن عز الدين مرشحكم والمشاركة بكل فعالية والعمل على دعمه وانتخابه".