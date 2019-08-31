الداخلية تعتذر من المواطنين وتوضح

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية والبلديات البيان الاتي:

ادراكا من وزارة الداخلية والبلديات لما يعانيه المسافرون عبر مطار رفيق الحريري الدولي جراء الزحمة غير الطبيعية التي تنتج عن حركة مغادرة تفوق القدرة الاستيعابية الحالية للمطار ، اذ تسجل في الآونة الاخيرة حركة يومية للمسافرين تتخطى ال22 ألف مسافر ، فان وزارة الداخلية تتقدم بالاعتذار من المسافرين آملة منهم تفهم واقع الحال.

ان وزارة الداخلية تعمل جاهدة لتسريع وضع اللمسات الاخيرة للاختبارات الأمنية واللوجستية التي ستسمح لها في أوائل أيلول ان تزيل نقطة التفنيش الاولى للحقائب والتي ستساهم ايجابا في حل جزء كبير من الزحمة. مع تأكيد الوزارة مجددا انها لا تساوم ابدا في مسألة امن المسافرين وسلامة الطيران مما يتطلب إنجاز الاختبارات اللازمة أولا قبل تنفيذ الإجراءات المقررة.