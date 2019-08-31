ألمانيا تدعم لبنان: على اسرائيل العودة لمعادلة الهدوء

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تلقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، اتصالا من وزير خارجية المانيا هايكو ماس، اعرب فيه عن "رغبة بلاده وسعيها للحفاظ على الاستقرار في لبنان، ومنع حصول اي تصعيد، واستعدادها للعمل مع جميع الاطراف لضمان تحقيق ذلك".

بدوره أبلغ الوزير باسيل نظيره الالماني انه "يقدر جهوده وان لبنان هو الذي يريد الاستقرار لان مصلحته واوضاعه الاقتصادية والاجتماعية لا تتحمل اي خضة، لكن اسرائيل هي التي تعتدي على لبنان، وهي انتقلت من ارتكاب مئة وخمسين خرقا جويا وبحريا وبريا في الشهر الى مئتي وخمسين خرقا".

واضاف باسيل: "ان ما جرى هو اعتداء بواسطة الطائرات المسيرة في قلب الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وهو سابقة خطيرة جدا لا يمكن للبنان القبول بها، وهي نوع جديد من الخروقات الذي يهدد ارواح اللبنانيين وممتلكاتهم في كل لحظة، اذا ما تم التسليم بحصولها وعدم وقفها، لذلك فإن على اسرائيل ان تعود الى معادلة الهدوء القائمة منذ العام 2006 تحت سقف قرار مجلس الامن 1701 لان لبنان لن يقبل ولن يسمح بالخروج عن هذه المعادلة".