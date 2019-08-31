جريصاتي: لأول مرة نرى إصدار مرسوم للفرز من المصدر

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لفت وزير البيئة فادي جريصاتي في حديث لـ "صوت المدى" الى أن "هناك بعض الاصوات اعترضت على خطة النفايات ولكن هذه الخطة تمت مناقشتها مع المجتمع المدني ومع المعترضين أنفسهم"، مشيرا الى أنه "وبالنسبة للاستراتيجية قابلة للتعديل وتحتاج الى تقييم استراتيجي ومن بعد التقييم ستعرض بصيغتها النهائية، مشددا على أننا "نعمل على هذه الخطة منذ شباط الماضي ولأول مرة هناك هدف للطمر الذي يبدأ بـ30% ويصل الى 20%".

وأشار الى أنه "لأول مرة نرى اصدار مرسوم للفرز من المصدر وهذا لأول مرة يحدث في لبنان "، لافتاً الى أن "لدينا الف مكب نفايات قلنا أننا نريد أن نحولهم الى 25 مطمر صحي وهذا الامر زعجهم".

واضاف:"يجب ان نشدد على التوعية للفرز من المصدر ويجب ان نعطي وقت للناس وهذه حملة طويلة والاثنين سأرسل كتابا الى وزيرة الداخلية لتتوجه الى البلديات من أجل قضية الفرز من المصدر".