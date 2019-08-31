توقيف تاجر مخدرات في النويري

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وردت معلومات الى فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت عن تواجد مروج مخدرات في احدى الشقق في محلة النويري.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، وبتاريخ 29/8/2019 تمكّن عناصر من الفصيلة من مداهمة الشقة وتوقيفه ويدعى:

ج. س. (مواليد عام 1983 ، مصري)

كما ضُبطَ بحوزته:

731 غ. من مادة حشيشة الكيف موضبة للتوزيع

58 حبة ترامال (Tramal)

58 حبة ريفوتريل (Rivotril)

20 حبة بريجيديكس (Pregedex)

5 حبات دوريكسينا (Dorixina)

ميزان حساس

مبلغ 1500 د.أ.

هاتفين خلويين

اودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختصّ.