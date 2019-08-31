توقيف تاجر مخدرات في النويري

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وردت معلومات الى فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت عن تواجد مروج مخدرات في احدى الشقق في محلة النويري.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، وبتاريخ 29/8/2019 تمكّن عناصر من الفصيلة من مداهمة الشقة وتوقيفه ويدعى:
ج. س. (مواليد عام 1983 ، مصري)
كما ضُبطَ بحوزته:
731 غ. من مادة حشيشة الكيف موضبة للتوزيع
58 حبة ترامال (Tramal)
58 حبة ريفوتريل (Rivotril)
20 حبة بريجيديكس (Pregedex)
5 حبات دوريكسينا (Dorixina)
ميزان حساس
مبلغ 1500 د.أ.
هاتفين خلويين
اودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختصّ.