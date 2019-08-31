النائب البستاني مثل الرئيس عون في قداس عيد مار عبدا في دير القمر

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مثل نائب الشوف البروفسور فريد البستاني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القداس الذي أقيم بمناسبة عيد مار عبدا في ساحة جامعة سيدة اللويزة في دير القمر.

وكان القداس قد أقيم مساء الجمعة ٣٠ آب اوترأسه قدس الأباتي مارون الشدياق الرئيس العام للرهبنة المريمية ومشاركة سيادة راعي أبرشية صيدا ودير القمر المطران مارون العمار، وعاون الأباتي رئيس وجمهور دير مار عبدا.

شارك في القداس النائب جورج عدوان الوزير مروان حمادة والسيدة داليا جنبلاط ممثلة لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، الوزير السابق ناجي البستاني، رئيس البلدية السفير ملحم مستو، رئيسة بلدية كفرقطرا السيدة ألين نصار وعدد من الوجوه البلدية والإختيارية والحزبية وفعاليات دير القمر والجوار.

وقد تسلم النائب البستاني بالنيابة عن فخامة الرئيس درعا بالمناسبة قدمها له قدس الأباتي مارون الشدياق ورئيس جامعة سيدة اللويزة الأب ناجي خليل.

وفي الختام أقيم عشاء على شرف الحاضرين.