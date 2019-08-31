حزب الله يسلّم الجيش «طائرتَي معوّض»

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أكّدت مصادر أمنية أن حزب الله سلّم الجيش الطائرتين الإسرائيليتين المسيّرتين عن بُعد، اللتين استُخدِمتا لتنفيذ الاعتداء على حي معوّض في الضاحية الجنوبية لبيروت فجر يوم الأحد 25 آب الجاري. وكان الحزب قد سلّم الجيش أجزاء من الطائرة التي انفجرت، فيما كانت الفرق التقنية في المقاومة تكشف على الطائرة الثانية التي لم تنفجر، والتي تبيّن أنها كانت تحمل 5.5 كيلوغرامات من مادة «سي 4» الشديدة الانفجار. وبعد إنجاز الكشف التقني، تم تسليم الطائرة وباقي أجزاء الطائرة المنفجرة إلى الجيش، علماً بأن الطرفين سبق أن اتفقا على عدم تسريب نتائج التحقيق حتى الانتهاء منه.