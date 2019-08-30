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* مقدمة نشرة الأخبار "تلفزيون او تي في"



تماما كما أن تجاهل الواقع لا ينفع، فالثرثرة أيضا لا تفيد.



لذلك، في أوضاع كتلك التي يمر بها لبنان اليوم، لا جدوى إلا بالعودة إلى كلام المعنيين المباشرين وذوي الاختصاص.



وفي بعبدا اليوم بالتحديد، موقفان في هذا الاطار:



الاول، عبر عنه المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي شدد باسم مجموعة البنك الدولي، على الدعم القوي جدا، كما قال، لرئيس الجمهورية وللحكومة على ما يقومان به، وبالاخص في وقت تحضر الحكومة برنامجا جديدا من اجل التعامل مع الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان.



اما الثاني، فصدر عن رئيس جمعية المصارف سليم صفير، الذي أعلن أنه تلقى من الجانب الاميركي تأكيدا حول عدم وجود مصارف لبنانية اخرى على جدول العقوبات، خصوصا ان كل المصارف اللبنانية ملتزمة، بإشراف من مصرف لبنان، بالانظمة والقوانين المرعية... مشددا كذلك على ان كل مصالح المودعين وحقوقهم محفوظة، ولافتا إلى العمل مع مصرف لبنان على استدراك الخطوات المقبلة في هذا الصدد.



هذا على المستوى الداخلي. اما على خط التهديدات الاسرائيلية الاخيرة، وغداة النجاح الذي سجلته الديبلوماسية اللبنانية في تجديد ولاية اليونيفيل من دون أي تعديل، فبرز اليوم اتصال أجراه رئيس الحكومة سعد الحريري بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أكد له خلاله تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير المبرر وغير المسبوق منذ عام 2006 على منطقة سكنية مأهولة في ضاحية بيروت.



وفي الموازاة، برزت محاولة لزج لبنان في قضية ناقلة النفط الايرانية "أدريان داريا"، حيث اعلن وزير الخارجية التركية في شكل مفاجئ أن الناقلة ستتوجه إلى لبنان وليس الى تركيا، قبل ان يعود ويستدرك موضحا أن الناقلة لا تتوجه الى ميناء لبناني بل نحو المياه الاقليمية اللبنانية... هذا مع العلم ان وزير المال كان نفى تبلغ لبنان اي امر من هذا النوع، كما ان وزيرة الطاقة والمياه نفت بدورها وجود اي طلب لدخول الناقلة المذكورة الى لبنان.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



دخل البلد في عطلة تستمر حتى يوم الثلاثاء غير أن يوم الإثنين حافل بالمتابعات للاجتماع الاقتصادي السياسي في القصر الجمهوري..

وقد لفت وزير المالية الى أن مشروع موازنة العام المقبل بات جاهزا لكن عدم رفعه الى مجلس الوزراء رهن نتائج اجتماع الاثنين لتضمينه إياها..



وعلى الخط المالي تمكنت الحكومة من احتواء تداعيات العقوبات الاميركية على جمال ترست بنك وأموال المودعين مضمونة..

وفي السياق المالي ايضا محادثات المدير الاقليمي للبنك الدولي في القصر الجمهوري..



أمنيا غارات جوية إسرائيلية وهمية فوق الحدود الجنوبية وسط أنباء عن حشد خمسة ألوية عسكرية في الجليل المحتل.

إذا الخروق الاسرائيلية الجوية لم تتوقف وقوات اليونيفيل تراقب عن كثب وفي المقلب الاسرائيلي تطبيق إجراء منع خروج الجنود من القواعد الحربية الشمالية حتى إشعار آخر.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"



وواعدنا موسى أربعين سنة و سنة... مازلنا نآنس النار لعلها تأتينا بقبس من نوره او نجد على النار هدى في حلكة ليل التغييب ... فيحرقنا لظى جمر الشوق على امتداد السنين ... ولا نشبع من خبز حياة الإنتظار المغمس بالصبر.



سيعود ... لأنه ضياء دروبنا بعدما مسها التيه في ليالي المتروكين... لأنه قنديل فكرنا يشعشع على بحر من ظلمات الجهالة والجاهلية القذافية ... لأنه جامع كلمتنا وكنيسة فدائنا المعلقة على خشبة كلمة سواء ... لأنه واحة لقائنا في سني متاريس العزل والتشتت القاحلة ... لأنه رئة دستورنا الذي نتنفس به نحو الوطن النهائي لجميع أبنائه... لأنه وضوءنا لترفع صلاتنا على نية تحرير قدسنا ورجاء قيامتنا ... لأنه سيفنا يزين الرجال في ميادين النزال ولا بد للسيف أن يعود الى غمده ولو بعد حين ... لأنه قربة مائنا يروي تعطش أحشائنا بشربة لن نظمأ بعدها أبدا... لأنه خيمة سمائنا يذود عنا نار الفتنة ويحولها بردا وسلاما... لأنه حامل لوائنا ... من محرومين ومقهورين ومظلومين ... لأنه صوت الهيهات في وجه كل ذلة ... وسفير النجاة من حكم الطغاة.



لأنه في كل عصر كربلاء جديدة يزهو بها صوت الحسين ولاؤه على امتداد الفلوات....

لأنه أصل المقاومة ومعدنها وأبوها وأمها و بياض أكف أبنائها ... لأنه موسى الصدر الذي لم يمسس قضيته العجز فإستحال بيتا من شعر مخلد أبد الدهر .. أوله أمل وأوسطه صراط مستقيم وآخره حي على خير العمل....

لأنه كل ذلك الإرث وأكثر.. قامت أمل وإستمرت يتقدمها نبيه ..هو بمنزلة هارون من موسى أخوة ... بصبر من أيوب وحلم من يعقوب ... وحكمة من سليمان .. بشهادة أرز لبنان وطاولة حواره ولقاءات مصالحاته ومطرقة تشريعه...حمل أمانة تنوء على حملها الجبال ... ومازال ... ولما يزل... لأنه وميض الأمل بالعودة وفي العودة عيد وفي الترقب صلاة....سيعود...سيعود ....



في هذه النشرة الخاصة بالإمام الصدر ننقل وجع غيابه عن ناسه، نرصد إيمانهم ولو بعد حين بعودته، ونرسم لوحات من ذاكرتهم عن حكايا لم تبهت ألوانها بمرور الزمن عن يده البيضاء في المقاومة والإنماء عن دعمه للمرأة عن تمسك الناس بفكره ونهجه عن مليحة تنتظر أبيها وأمل على يقين بأنه عائد.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



غدا عطلة ... الأحد عطلة ... الإثنين عطلة ... ثلاثة أيام ربما تكون كافية لتهدئة النفوس والأسواق والقطاع المصرفي بعد صدمة " جمال ترست بنك ". وقبل أن تفتح الأسواق في اول يوم عمل ، الثلاثاء ، يكون اجتماع طاولة الحوار الإقتصادي قد عقد بعد ظهر الإثنين ، ومن المرجح جدا ان يكون القرار الأميركي قد فرض نفسه بندا رئيسا على جدول الأعمال ، ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم ، خصوصا أن القرار ليس " مزحة " وغير قابل للمراجعة ، وأنه وضع للتطبيق لا للمساومة ...



صحيح أنها ليست أول مرة تفرض فيها واشنطن عقوبات في حق مصرف لبناني ، لكنها المرة الأولى التي تأتي فيها العقوبات في سياق ضغوط واستحقاقات, يتعرض لها لبنان من الناحية المالية - الإقتصادية وحتى العسكرية : فالجمعة الماضي كان لبنان على موعد مع تصنيف وكالتي " ستاندرد أند بورز " و" فيتش "، وكانت الضربة الأولى ... أمس جاءت الضربة الثانية، ولو في سياق مغاير ... وبين يوم الجمعة الفائت وأمس الخميس، كانت ضربة الدرونز " في الضاحية الجنوبية, وما أعقبها من احتقان وتبادل تهديدات وقرارات المجلس الأعلى للدفاع ... كل ذلك يأتي في ظل وضع اقتصادي غير مريح في البلد، وفي ظل سباق بين تحصين الإستقرار وعدم الإنجراف وراء المخاوف ...



هذا هو المشهد ، ولكن تخرقه إيجابيات : الإيجابية الأولى ان مصرف لبنان والقطاع المصرفي امتصا الصدمة على " جمال ترست بنك " ،تماما مثلما جاء امتصاص صدمة التصنيف السلبي الأسبوع الفائت.. ومن العوامل الإيجابية وفود مليار ونصف مليار دولار في النصف الثاني من هذا الشهر إلى المصارف اللبنانية، من الخارج، للإفادة من حوافز الفوائد، وكدليل على ثقة المودعين بالقطاع المصرفي اللبناني ... لكن العبرة تبقى في المتابعة الحثيثة واليومية والجدية لهذه الإستحقاقات ... في اختصار، دقة الوضع باتت تستدعي معالجات لا مكان فيها للإرتجال والتعاطي مع الملفات وكأنها حقل تجارب.





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* مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون الجديد"



بينما كان وزير الأشغال يستقل المخطط التوجيهي لخط السكك الحديد في الشمال، انهارت سكة قطار بيروت وانقطع جسر الحديد الذي يربط الجميزة بالحدث، صار الجسر الأثري أثرا بعد عين ومن لطف الأقدار أن التران عاطل من العمل وسكته محالة إلى التقاعد والنتيجة حديد بحديد.



لكن الحديدة الأميركية الحامية استهدفت القطاع المصرفي مجددا بسلة عقوبات فرضتها وزارة الخزانة على جمال تراست بنك بمزاعم ضلوعه في رعاية وتقديم الأموال إلى حزب الله.



وتعقيبا توعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالاستمرار باستهداف أشخاص ومؤسسات ضالعة في تمويل وتقديم الدعم الى الحزب.

فرض عقوبات على جمال تراست بنك يأتي من ضمن لائحة الثمانية عشر مصرفا مدعى عليها في الولايات المتحدة ويخشى أن تكون الرسالة قد مررت من جمال تراست بنك إلى المصارف الأخرى لتسوية أوضاعها كي لا تلقى المصير نفسه.



مصرف لبنان الذي أعلن حاكمه ارتفاع احتياطه إلى واحد فاصل أربعة مليار دولار خلال الأسبوعين الفائتين، أكد أن البنك المركزي يتابع عن كثب قضية جمال ترست بنك بعد إدراجه على لائحة أوفاك، وأوضح أن البنك لديه تواجد في المصرف وكل الودائع الشرعية مؤمنة في وقت استحقاقاتها حفاظا على مصالح المتعاملين مع المصرف وقال إن السيولة مؤمنة لتلبية متطلبات المودعين الشرعيين للمصرف.



جمعية المصارف لاقت المصرف المركزي فأكدت أن مصالح مودعي جمال تراست بنك محفوظة، ومن بعبدا قال رئيس الجمعية سليم صفير أن لا مصارف أخرى على جدول العقوبات وإن المصارف جميعا ملتزمة الأنظمة والقوانين المرعية أما إدارة المصرف المعاقب فأكدت أنها ستتخذ جميع الخطوات المناسبة من أجل تبيان الحقيقة، وستتقدم بطلب استئناف للقرار وستعمل بالتنسيق وإرشاد مصرف لبنان ولجنة التحقيق الخاصة والهيئات ذات الصلة لحماية مصلحة المودعين وعملاء جمال تراست بنك.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



ضربة تحيي وضربة تميت، هذا هو واقع لبنان اليوم، وقد تكالبت الأزمات على الوطن الصغير، قسم منها صناعة وطنية وقسم مستورد وقسم مفروض. ومن هذه المعادلة نشأ جبل الأزمات المركبة الذي نرزح تحته الآن، وهي ناجمة بمعظمها عن اقتناع بعض أهل الحكم بأنه قادر على الجمع بين شتى التناقضات من دون أن يقع لبنان في ازمة اقتصادية ومالية، ومن دون أن يتسبب له بخلاف مع محيطه، ومن دون أن يستدرج عليه اعتداءات الجيران الألداء.



هذه السياسات الرعناء، جعلت لبنان يستهلك كل قدرات شعبه ومؤسساته الاقتصادية، و كل سماح اصدقائه الأقربين والأبعدين، وكل فترات السماح التي منحوه اياها تكرارا. فمن كان يتصور بأن لبنان غير المنضبط دولتيا وماليا وإداريا يمكن أن يحصل على ما حصل عليه في سيدر، ومن يصدق أن دول سيدر لا تزال تنتظره بعد أكثر من سنتين كي يصحح مسيرته لتؤمن له المليارات التي يحتاجها للنهوض.



ومن يصدق أنه ووسط طبول الحرب التي تقرعها اسرائيل، و حزب الله مدعوما من الدولة، من يصدق أن التجديد لليونيفيل كان ليحصل وبالشروط التي طالب بها لبنان . ومن يصدق أن معاقبة مصرف جمال تراست ، ستليها سريعا تطمينات تلقاها رئيس الجمهورية بأن لا مصرف آخر في مرمى العقوبات الأميركية الآن . من هذه المطالعة يمكن الاستنتاج أن ما يطالب به اللبنانيون والمجتمعان العربي والدولي ، الدولة اللبنانية بسيط : أن تنقي إدارتها وتضبط صناديقها وأن تمتلك برنامجا للنهوض، وأن تضبط سيادتها على أرضها وعلى دبلوماسيتها، علما بأن دولا تقاتل وتتوسل المجتمع الدولي أن يمنحها هذه الحقوق المسلوبة منها، بينما لبنان يفرط بها أمام عيون الاصدقاء وشماتة الأعداء.



في هذه الأجواء ، نخشع امام نقطتين مضيئتين باقيتين أمامنا: الورقة الاقتصادية التي يجمع الرئيس عون خبراء الأمة حولها لإعدادها الاثنين، وفترة السماح الأخيرة التي منحنا إياها المجتمع الدولي للإمساك بسيادتنا والإقلاع عن التراخي فيها، لإبعاد لبنان عن درب الفيلة التي تتهددنا عسكريا وماليا.. لنصل.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



لم يعد المشهد بحاجة إلى كثير الشرح، ولا لاعلام العدو لتأكيد المؤكد، فالرعب عنوان المرحلة عند الصهاينة، والانتظار القاتل سيد الموقف..



وقف الاسرائيليون عند قدرة السيد حسن نصر الله واعلام حزب الله: لقد كسبوا الحرب النفسية اقر المحللون الصهاينة، وسيكسبون رهان الرد قال آخرون، فالرد آت لا محالة، لكن ليس هناك رياح حرب في الشمال قال المحلل العسكري تال لافرام..



وعلى الجانب اللبناني قول رسمي: أي تصعيد من جانب إسرائيل من شأنه ان يهدد بجر المنطقة الى نزاع غير محسوب العواقب، قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، فتل ابيب تتحمل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير المبرر وغير المسبوق على منطقة سكنية مأهولة في ضاحية بيروت منذ عدوان تموز، اضافة الى خرقها المتكرر للقرار الف وسبعمئة وواحد، كما أكد الرئيس الحريري، الذي طالب غوتيريش بمضاعفة الضغوط الدولية على اسرائيل..



موقف رسمي متقدم اسمعه الرئيس الحريري للامين العام للامم المتحدة، تترجمه كل يوم معادلة الجيش والشعب والمقاومة المقامة كسد منيع امام الصهاينة.

معادلة ذهبية مرادفها الميداني معادلة رادعة لهذا العدو، الذي ظن انه قادر على تغييرها، وستكشف الايام خيبته القادمة..



على الجبهة الاقتصادية لم يغير الاميركي سياسته العدوانية ضد لبنان، ومع ادعاءاته الحرص على الاقتصاد اللبناني الجريح، كان عدوانه على الشعب اللبناني ككل، لا على فئة منه. فقرار الخزانة الاميركية بحق احد البنوك اللبنانية كرس عدوانية بحق لبنان دولة وشعبا، لكنه عدوان لن يشوش على التماسك اللبناني بوجه العدوان الصهيوني، ولن ينال من عزيمة اللبنانيين كل اللبنانيين، وقرارهم بالرد لردع الاسرائيليين ..





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