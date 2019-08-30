ترحيب من اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر بخطوة الوزير باسيل

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بيان صادر عن اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر

رحبت اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر بترشح سيدتين إلى مركزي نائبتي رئيس التيار الوطني الحر مع الوزير جبران باسيل ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها رئيس التيار الوطني الحر بالمرأة وبما يمكنها أن تقدمه في العمل الحزبي والوطني، كما تعتبر هذا الترشيح بمثابة دعم كبير من رأس التيار للنساء المناضلات في التيار الوطني الحر بشكل خاص وللمرأة اللبنانية بشكل عام وحافز لها لكي تستلم مراكز قيادية في كافة المستويات السياسية والإدارية.

مع التيار

التيار الوطني الحر

اللجنة المركزية لشؤون المرأة