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بيان صادر عن اعلام هيئة قضاء البقاع الغربي في التيار الوطني الحر

طالعنا اليوم احد الاقلام المأجورة بمقال يهاجم فيه التيار الوطني الحر في البقاع الغربي ورئيسه متحدثا عن انقسامات داخلية وتجاذبات بين منسق القضاء جهاد كيوان ومسؤول الخدمات المركزي شربل مارون ومتهما الوزير باسيل بالعنصرية مما ادى الى استقالة اكثر من منسق ومنتسب بحجة ان التيار طائفي ولا يخدم غير المسيحيين .

ردا على ما ورد اعلاه يهمنا ان نوضح التالي :

١- ان الابواق المغرضة والمحرضة تعزف من جديد على وتر الطائفية والتفرقة وزرع الفتنة بين محازبي الفريق الواحد وقد تعودنا على حملة ممنهجة ومنظمة ضد التيار ورئيسه واتهامهما بالعنصرية ،مع العلم بان الانتساب للتيار يأتي اختياريا وعن قناعة مطلقة ودون قسم يمين تماشيا مع اهداف ومبادىء التيار لانجاح العمل المؤسساتي وليس للخدمات الفردية والغايات الخاصة.

٢- نود لفت نظر صاحب المقال ان التعاون والتنسيق بين منسق القضاء و شربل مارون وكافة المنتسبين والمؤيدين مستمر ومتجذر في كل المجالات ولا يخلو من التنافس الديمقراطي ونحترم رأي الجميع ونعتبره غنى لا خلافا على ان لا يتعارض مع النظام الداخلي للتيار الوطني الحر .

٣- ان التيار الوطني الحر تيار بحجم الوطن عابر للبلدات والطوائف والمذاهب

وإنجازاته في جميع قرى البقاع الغربي خير دليل على ذلك.

٤- ان الفوز في ٢٩ مقعدا في المجلس النيابي واحد عشر وزيرا وحوالي ٣٦٠٠٠ بطاقة انتساب وغيرها من الانجازات التي لا تعد هو اكبر رد على ما تسمونه بالفشل الباسيلي.

٥- ان الخلافات المزعومة من قبل كاتب المقال عن الترشيحات المقبلة للتيار سيكون الرد عليها بالالتفاف والدعم الكامل للمرشح الذي يسميه التيار .

٦- ان استعمال أساليب التحريض والتزوير والتشويه والتعرض لكرامة عناصر التيار ورئيسه وحلفائه دون وجه حق لن تنفع مروجيها بعد اليوم بل ستزيدنا صلابة وقوة وعزم وضمانة لبعضنا البعض.

٧- ان استقالة بعض المنسقين لاسباب طائفية خبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا وفي حال وجد يكون لعدم قدرة او تقاعس المنسق او الملتزم عن القيام بالمهام المطلوبة منه، لا اكثر ولا اقل.