هيئة بيروت الأولى في التيار أسفت لانهيار جسر القطار في مار مخايل النهر وهذا ما طالبت به

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تأسف هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر حادث إنهيار معلم تراثي بيروتي يعود الى عام 1890 وهو جسر القطار الحديدي في منطقة مار مخايل النهر والذي مر بأعجوبة دون وقوع إصابات بالأرواح.

وهنا يطالب التيار بتحديد المسؤوليات ومحاسبة الفاعلين أو المقصرين ،لا سيما أنه قد تم مطالبة مصلحة سكك الحديد التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل مرارا بصيانة الجسر التراثي وتجميله *ورفع مستواه* الى الإرتفاع اللازم لتدارك إصطدام الشاحنات به.

وتسأل هيئة بيروت الأولى في التيار الوطني الحر المرجعيات المختصة تزويد الرأي العام بمدى قانونية تجول شاحنة مرتفعة في شارع سكني وسياحي عريق وشرح ملابسات الحادث. وهنا تطالب الهيئة :

١-وزارة الأشغال العامة والنقل الى العمل على إزالة الجسر الحديدي فورا تسهيلا لتنقل المواطنين ولعدم تفاقم زحمة السير الخانقة في الدائرة الأولى من بيروت.

٢- إعادة تركيب وترميم وتجميل الجسر التراثي التاريخي بأسرع وقت ممكن بعد صيانته وتركيزه على إرتفاع لا يشكل خطرا على المارة والآليات.

٣-إتخاذ قرارات السير اللازمة لمنع وقوع كارثة في المستقبل

٤-الكف الفوري عن الإهمال والإستخفاف بأرواح المواطنين ومصالحهم.