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لبنان ينضم الى الميركوسور؟

30
AUGUST
2019
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بعد أشهر من العمل المتواصل والمتابعة مع الجانب البرازيلي من قبل وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، أنهت البرازيل التعليق على الملف المرسل من قبل لبنان بشأن الانضمام الى مجموعة الميركوسور، وسيتم تحويل الملف الى باقي دول المجموعة.


وأفادت مصادر الوزير مراد بأن البرازيل اقترحت تحديد اجتماع بين دول المجموعة ولبنان على الأراضي اللبنانية خلال شهر تشرين الأول لإتمام المفاوضات.


وقد حصل لبنان، بفضل جهود مراد، على أفضلية الانضمام بعد ان كان الملف مجمّداً منذ العام ٢٠١٦. وكان مراد قد تمكّن من حجز مقعد للبنان كعضو مراقب في مجموعة اتحاد غرف التجارة لدول الميركوسور، الأمر الذي يعتبر سابقة في تاريخ المجموعة، وسيشارك لبنان للمرة الاولى في الاجتماع الذي سيعقد في ١١ تشرين الأول ٢٠١٩، وسيعقد مراد اجتماعات ثنائية مع الجهات السياسية والاقتصادية على هامش الاجتماع.


وتمكّن الوزير مراد من تحصيل مكان للبنان كعضو ضمن مجلس إنماء وإعمار ولاية ريو دي جانيرو.
ويذكر أن توقيع لبنان اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركوسور سينعكس ايجاباً على الاقتصاد اللبناني.

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