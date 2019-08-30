الحريري اتصل بغوتيريس: إسرائيل تتحمل مسؤولية اعتدائها غير المبرر على منطقة سكنية مأهولة في الضاحية

أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أكد له خلاله "تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير المبرر وغير المسبوق منذ عام 2006 على منطقة سكنية مأهولة في ضاحية بيروت، اضافة الى خرقها المتكرر للقرار الدولي 1701".



وشدد الحريري للامين العام للأمم المتحدة على أن "هذا العمل غير المقبول يهدد الاستقرار والهدوء اللذين يسودان الحدود الدولية منذ 13 عاما"، منبها الى أن "أي تصعيد من جانب إسرائيل من شأنه ان يهدد بجر المنطقة الى نزاع غير محسوب العواقب، ما يضاعف الحاجة الى كل الضغوط الدولية الممكنة على إسرائيل".



وفي ختام الاتصال اتفق الحريري مع غوتيريس على استمرار التواصل بينهما لمتابعة الجهود المبذولة لمنع أي تصعيد.