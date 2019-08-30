صفير من بعبدا: لا مصارف أخرى على جدول العقوبات

A + A -

ستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشالب عون، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير وعرض معه الأوضاع الإقتصادية والمالية في البلاد في ضوء المستجدات الاخيرة وعشية اجتماع الاثنين المقبل.





وأكد صفير بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان مصالح المودعين في "جمال ترست بنك" وحقوقهم محفوطة وقد تلقينا تأكيدا من واشنطن أن لا مصارف أخرى موضوعة على جدول العقوبات".

واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المعتمد البطريركي للروم الارثوذكس في روسيا المطران نيفون صيقلي، وعرض معه اوضاع الجالية اللبنانية في روسيا، والعلاقات بين البلدين بعد الزيارة التي قام بها مؤخرا رئيس الجمهورية الى موسكو.