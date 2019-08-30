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ناقلة النفط الإيرانية إلى لبنان؟!

30
AUGUST
2019
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قال وزير المال علي حسن خليل لرويترز يوم الجمعة إنه لم يتم إبلاغ لبنان بأن الناقلة الإيرانية أدريان داريا، وهي محور مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، تتحرك متجهة لأحد الموانئ اللبنانية.
وقال خليل ”لم نتبلغ بقدوم ناقلة النفط الإيرانية إلى لبنان“.
وكان وزير الخارجية التركي قد ذكر في وقت سابق أن الناقلة في طريقها إلى لبنان، مؤكدا أنها لن تتوجه إلى تركيا.
وصدر التعليق عن وزارة المال حصرا، نظرا لارتباط جهاز الجمارك في مرافئ لبنان بوزارة المال مباشرة.
وأعلن أوغلو اليوم أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" التي كانت محتجزة بجبل طارق، تتجه إلى لبنان لا إلى تركيا، وذلك بعد ساعات قليلة من أنباء عن تغيير الناقلة الإيرانية مسارها إلى ميناء إسكندرون جنوب تركيا.
وتستمر "أدريان داريا1" منذ 15 يوما بالإبحار في المتوسط، دون أن تتوقف في أي محطة كانت حددتها سابقا، وبينها ميناء كالاماتا في اليونان، وميناء مرسين في تركيا.
وكانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها باعت حمولة الناقلة البالغة مليوني برميل من النفط الخام لجهة لم تكشف عنها.
من جهتها أعلنت وزيرة الطاقة ندى البستاني،أن البلاد لا تشتري النفط الخام من أي بلد ولبنان لا يملك مصفاة للنفط الخام، كما لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط لموانئه.
وردا على تواتر أنباء عن توجه ناقلة النفط الإيراني"أدريان داريا 1"إلى الموانئ اللبنانية، غرّدت وزيرة الطاقة ندى بستاني عبر حسابها الخاص على "تويتر"، قائلة: "وزارة الطاقة لا تشتري النفط الخام من أي بلد ولبنان لا يملك مصفاة للنفط الخام. كما لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط "أدريان داريا 1" إلى لبنان".
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