جمعيّة المصارف: لا صحّة لهذه الأخبار!

A + A -

صدر عن جمعية المصارف البيان الآتي: "غداة بيان جمعية المصارف الذي صدر يوم أمس بشأن إدراج "جمّال ترست بنك" على لائحة العقوبات الأميركية "أوفاك"، وإزاء ما يتم تداوله من إشاعات وتسميات غير صحيحة تتناول بعض المصارف، تعيد الجمعية تأكيد عدم صحة مثل هذه الأخبار التي تتناول مصارف لبنانية أخرى، وتؤكد سلامة مكانتها في النظام المصرفي العالمي بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المرعية الاجراء محلياً ودولياً، وتدحض الجمعية أي إشاعة مغايرة لهذا الواقع، كما تهيب بوسائل الاعلام كافة توخي الجقة والموضوعية والعودة الى المرجعيات المختصة في كل ما يمتّ الى القطاع المصرفي اللبناني بصلة".