الرئيس عون اعرب عن ارتياحه لقرار التجديد لقوات اليونيفيل معتبرا انه يعكس التزاما دوليا بالحفاظ على الاستقرار في لبنان

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اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ارتياحه للقرار الذي صدر عن مجلس الامن الدولي ليل امس بالتجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) لافتا الى ان القرار جاء وفق رغبة لبنان من دون اي تعديل لا في المهام ولا في العدد او الموازنة.

واعتبر الرئيس عون ان قرار مجلس الامن يؤكد مرة اخرى على التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على الاستقرار على الحدود الجنوبية، وهو ما يعمل لبنان في سبيله، خلافا لما تقوم به اسرائيل من خروقات في البر والبحر والجو التي دانها القرار.

واكد الرئيس عون ان الجهد الذي بذله لبنان على مختلف المستويات ولاسيما على مستوى الدبلوماسية اللبنانية، والتجاوب من الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمها فرنسا، يؤشران الى مدى اهتمام هذه الدول بالحفاظ على سلامة لبنان، وضمان تنفيذ بنود القرار الدولي رقم 1701، برغم الخروقات الاسرائيلية اليومية له.



رسالة الى اللبنانيين غداً

من جهة اخرى، يوجه الرئيس عون في الثامنة مساء غد السبت، رسالة الى اللبنانيين عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، لمناسبة اطلاق احتفاليات " مئوية لبنان الكبير" في الاول من ايلول 2019. وسيتناول الرئيس عون في كلمته اهداف الاحتفال بالمئوية، كما يتطرق الى الاوضاع الراهنة.



تعزية البابا فرنسيس

على صعيد آخر، وجه الرئيس عون رسالة الى البابا فرنسيس عبرّ فيها عن تعازيه الحارة بوفاة الكاردينال اكيلي سلفستريني الذي لعب دورا بارزا "في ترسيخ قواعد دبلوماسية الكرسي الرسولي القائمة على الانفتاح وتقويم مبادىء العدالة بين الامم والشعوب وغيرها من اسس التعاطي الدولي". واعتبر الرئيس عون في رسالة التعزية ان الكاردينال الراحل عايش الظروف التي عاشها لبنان سنوات طويلة، مستذكرا خصوصا دوره في الاعداد والتحضير لانعقاد " السينودس من اجل لبنان" الذي دعا اليه البابا القديس يوحنا بولس الثاني الذي اصطحب معه الكاردينال سلفستريني خلال زيارته التاريخية الى لبنان.

ووصف الرئيس عون الكاردينال الراحل بـــ " الصديق الكبير للبنان".