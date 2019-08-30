نقيب محرّري الصحافة اللبنانيّة: ننوه بموقف السلطات اللبنانية بالتصدي للإعتداء الإسرائيلي

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قال نقيب محرّري الصحافة اللبنانيّة جوزف القصيفي" إننا نقف بقوة وراء موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيسي مجلسي النواب والوزراء سعد الحريري من الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية وخرقه المستمر للسيادة اللبنانية ، وننوه إلى تصدي الجيش اللبناني بامكاناته المحدودة للطائرات الإسرائيليّة المسيّرة التي تدأب على إنتهاك أجوائنا.

إن أركان الحكم، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء تحرّكوا بمنطق واحد نحو هدف سام إلا وهو الإنتصار لكرامة لبنان وسيادته وإستقراره.

ونتمنّى أن تنسحب هذه الروح الوفاقية على الملفات المطروحة، فنخرج من السجالات الخلافية، وسياسة شدّ الحبال إلى رحاب الوحدة الوطنية الحقيقية.

وختم القصيفي : المطلوب من الزملاء الصحافيين والإعلاميين مواكبة هذه الأجواء الوطنية السليمة ، والإسهام في الدفع نحو تعزيز مناخات التقارب والتوافق لتمكين البلاد من الخروج من أزماتها المتلاحقة التي تتهدّدها في الصميم.