السيدة كلودين عون روكز رعت حفل إطلاق مشروع "تأمين السلامة المرورية وتشييد الأرصفة في كفرنبرخ"

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" لن أتوجه اليوم إلى المشرّع أو إلى المجتمع وإلى أصحاب القرار، بل إلى نساء، كلّ نساء لبنان. إن طاقاتكن ضرورية لبناء عائلة ومجتمع ووطن سليم، وآمن، ومزدهر ومتوازن."

برعاية وحضور السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أطلقت بلدية كفرنبرخ مشروع "تأمين السلامة المرورية وتشييد الأرصفة في كفرنبرخ" الذي قامت بتنفيذه السيدات في البلدية، وذلك ضمن إطار برنامج: "تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان"، المنفذ من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمموّل من الحكومة الألمانية، ضمن البرنامج الإقليمي: تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط LEAD.

ويأتي هذا الحفل ليختتم التدريبات التي شاركت بها النساء العضوات والموظفات في المجلس البلدي حول إدارة المشاريع والقيادة والتغيير وتطوير مهاراتهن وقدراتهن، والتي هدفت إلى إعداد وتنفيذ مشاريع تراعي المساواة بين الجنسين وتستجيب للحاجات الأساسية لبلدتهن.

واختارت سيدات كفرنبرخ تخصيص الدعم المقدم من هذا المشروع لتشييد الأرصفة في كفرنبرخ بهدف تأمين السلامة المرورية في البلدة.

حضر حفل الإطلاق السيدة وسام الشامي نصر، رئيسة البلدية، الدكتور توماس لابان، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في لبنان والأردن، السيدة صوفيا بالمس مديرة حافظة البرامج في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وفعاليات وأهالي المنطقة.

استهل برنامج الحفل بافتتاح المشروع عند مدخل البلدة حيث شيدت سيدات البلدة الأرصفة عند منعطف كان يتسبب بحوادث إصطدام وتدهور، بعدها توجه المشاركون إلى حديقة البلدية. وبعد كلمة ترحيبية لشرطية البلدية السيدة راميا الخوري، ألقت السيدة الشامي الغضبان رئيسة البلدية كلمة قالت فيها:" بدأت رحلتي العملية وأنا ما زلت على مقاعد الدراسة، وكان همي الأول أن أقف بجانب الإنسان وأشد على يديه، واستمرت رحلتي إلى أن كان لنا جمعية هيئة سيدات كفرنبرخ وأي تقصير كان يحصل من الدولة أو البلدية كنا نعتبره واجباً علينا ونقوم بتحقيق ما نصبو إليه جميعاً. تركنا السياسة لأصحابها وبفضل دعم المحبين من أهلنا في كفرنبرخ وصلت إلى رئاسة البلدية، وهمي الأكبر كان ألا أخذل أحداً قصدني لخدمة ما"

وتابعت:" تعرفت إلى السيدة كلودين عون روكز، وعرفتها سيدة معطاءة تقف إلى جانب المرأة بثبات وقوة وتعمل على حماية حقوقها وإلغاء كل أشكال التمييز ضدها"

ونوهت بجدية وفعالية الدورات التي شاركت فيها السيدات، والمصداقية المعتمدة في العمل، كما شكرت السيدة عون روكز و GIZ و الحكومة الألمانية لدعمهم مشروع "تأمين السلامة المرورية وتشييد الأرصفة في كفرنبرخ."

وختمت عن أهمية دور المرأة في المجتمع، وأهمية مشاركتها في بناء الأوطان، وشددت على ضرورة إعطائها دوراً أكبر لكي يكون المستقبل أفضل.

وبعد كلمة الدكتور لابان من GIZ، اختتم الحفل بكلمة للسيدة عون روكز، قالت فيها: "عادة، أتوجه بكلمتي للمشرّع وللمجتمع ولأصحاب القرار، وأدعوهم لكي يعترفوا بالمرأة كمواطنة كاملة، لها نفس حقوق الرجل، كما يترتب عليها نفس الواجبات المطلوبة منه.

أما اليوم ومن كفرنبرخ، فسأتوجه إلى النساء، كلّ نساء لبنان، إن وجودهن ودورهن وطاقاتهن، ضرورية لبناء عائلة ومجتمع ووطن سليم ، وآمن، ومزدهر ومتوازن."

وتابعت:" للمرأة الأم وربة المنزل، أقول: أنتِ امرأة قوية ومناضلة، تربين أولادك على مبادئ إنسانية ووطنية وثقافية تشبهك، وتشاركين في بناء جيل المستقبل، الجيل الذي سيستلم إدارة البلاد، وبقدر ما تربين هذا الجيل على مبادئ متينة، سيكون المستقبل أفضل.

وإذا كان لديك قدرات في أي مجال كان، استثمريها من خلال انتسابك إلى جمعية أو قومي بعمل تطوعي يجعلك تفرحين وتحلمين أكثر، وتلعبين دوراً في المجتمع لا أحد غيرك باستطاعته أن يقوم به.

للمرأة العاملة، الممرضة، والمهندسة والإدارية والمحامية، والطبيبة والمرشدة الاجتماعية والمعلمة ....إن مشاركتك في القوى العاملة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام. إنجحي، وتطوري، وتقدمي، وتسلحي بالشهادات، وشاركي في دورات تجعلك تتقدمين في عملك، ولا تدعي شيئاً ولا أحد يوقفك. ثابري لتصلي إلى المراكز الأولى في الشركات والمؤسسات، لإنك لا تقلين كفاءة عن الرجل. ترشحي للمناصب العليا في النقابات، وجسدي أسلوبك في العمل، ووظفي طاقاتك لخدمة المجتمع.

للمرأة العاملة والأم في الوقت عينه، لا تتركي سوق العمل ، تشاركي في الأدوار مع زوجك للاهتمام بالعائلة، لأن العودة إلى سوق العمل بعد سنوات، صعبة وفي بعض الأحيان مستحيلة. فللإستقلالية المادية للمرأة انعكاسات نفسية واجتماعية واقتصادية أيجابية، وتساهم في إحقاق التوازن داخل العائلة.

للمرأة المعيلة لأهلها، دورك بالاهتمام وبحماية أهلك، هو دور لا غنى عنّه لنحافظ على قيمنا الإنسانية ونحمي عائلاتنا ونؤمن لأهالينا شيخوخة محترمة وكريمة.

للمرأة المعنفة، مهما كانت الأسباب التي أوصلتك إلى هذا الوضع، احمي نفسك وارفضي العنف وحاولي أن تجدي الوسيلة والأسلوب والحل المناسب لك، لتضعي حدّاً للعنف. لا تدعي أحداَ يملكك، أنتِ حرّة بالفكر وبالإحساس وبالسلوك، خذي القرار وضعي حدّاً للظلم والاستضعاف والإستبداد."

وأضافت:" إلى كل هذه الفئات من السيدات، من يملكن طاقات وقدرات ويرغبن باستثمرها في مجال الخدمة في الشأن العام، أدعوكن أن تترشحن للإنتخابات البلدية المقبلة، لأن بلداتنا بحاجة لكنّ لكي تكون نظيفة ومضاءة ومنظمة ومزروعة بالأزهار والأشجار. وكل واحدة منكن، من موقعها تستطيع أن تساعد وتساهم في التطور على المستوى المحلي.

أتوجه أيضاً إلى النساء اللواتي ينتمين للأحزاب، ترشحن للمناصب الأولى في أحزابكن، وترشحن للإنتخابات النيابية المقبلة وشاركن الرجال باتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لأنها من المؤكد ستكون سليمة وعادلة.

من هنا، نطالب في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بتضمين القانون الإنتخابي، النيابي والبلدي، كوتا نسائية، تضمن مشاركة أكبر للنساء في صنع القرار السياسي والإنمائي والإقتصادي. فالهيئة، التي تأسست من 20 سنة بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل، لا توفر جهداً للسعي لتعديل القوانين التي لا زالت تميّز ضدّ المرأة، ولرفع مكانتها في المنظومة التشريعية كما في مختلف مسارات الحياة.

فالمبادرات المحلية كمشروعكن في كفرنبرخ، والمبادرات على صعيد الوطني، بالتوازي مع العمل على تغيير الثقافة التقليدية من جهة والسعي لتعديل القوانين المجحفة بحق النساء من جهة ثانية، لا بد أن تساهم في التغيير نحو مجتمع أكثر إنسانية واعتدال وعدالة وإنتاجية وتطور. "

وتوجهت إلى نساء كفرنبرخ وقالت:" أما نساء كفرنبرخ وفي مقدمتهن الرئيسة وسام الشامي نصر، والشرطية راميا الخوري، والسيدات فيروزه نصر وراغدة مذكور سعيفان ودنيا الغضبان بتدّيني، أنتن خير دليل أن المرأة تستطيع أن تحقق فرقاً في بلدتها وتكون على قدر المسؤولية المعطاة لها ولا بل أكثر.

فانطلاقاً من واقع وتجربة وحاجة لمستنها في بلدتكن، وهي إن تحمين أبناءكن من حوادث كان يتسبب فيها منعطف "كوع" خطر لا يطابق المواصفات العامة للطرق، وبعد قيامكن بتدريبات مكثفة ضمن إطار برنامج "تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني" الذي تتعاون الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتنفيذه مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، قررتن أن تخصصن الدعم المقدم من المشروع، لتأمين السلامة المرورية وتشييد الأرصفة في كفرنبرخ. تحية لمثابرتكن وإصراركن."

وختمت:" أشكر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والحكومة الألمانية اللتان أتاحتا لنا الفرصة لكي نتشارك مع سيدات البلدية بالمساهمة بتأمين السلامة المرورية.

أتمنى لكم المزيد من المشاريع والنشاطات والإنجازات في كفرنبرخ."

بعدها قدّم مؤسس جمعية "يازا" د. زياد عقل حلقة توعوية حول "أسباب تزايد حوادث السير على الطرقات اللبنانية"، تلتها حلقة توعوية حول "التصرف الصحيح في حال حدوث أي طارئ" قدمها السيد رائد أبو عجرم من الصليب الأحمر اللبناني.