13 موقوفاً في يوم واحد لاصطيادهم الطيور المهاجرة ومخالفتهم قانون الصيد البري

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صــدر عـن المديـــريــــة العامــــة لقــــوى الأمــــن الداخلـــــي ـ شعبة العـــلاقـات العامــــة البـــلاغ التــالـــــــــــي:



تتابع القطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي ملاحقة المخالفين للقانون رقم /580/ نظام الصيد البرّي في لبنان.

ونتيجةً للمتابعة، تمكنت دورية من مخفر بينو في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 29/8/2019، من توقيف /5/ أشخاص في بلدة ممنع – عكّار لمخالفتهم القانون، وهم كل من:

_ ح. ع. (مواليد 1994، لبناني)

_ م. ع. (مواليد 1997، من دون أوراق ثبوتية)

_ م. م. (مواليد 2000، لبناني)

_ أ. م. (مواليد 1996، لبناني)

_ م. م. (مواليد 1995، لبناني)

وضُبط بحوزتهم بنادق صيد مع متمماتها.

أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.

نذكر أنّه وبالتاريخ نفسه أوقفت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي 8 أشخاص لمخالفتهم القانون المذكور أعلاه.



إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على استعداد لتلقي كل الحالات الموثّقة لأي مخالفة للقانون المذكور أعلاه، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافية، فيديو...)، سواء من قبل المواطنين أو الجمعيات البيئيّة، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر حساباتنا twitter،Facebook، وعلى خدمة "بلّغ"، على موقعنا الرسمي www.isf.gov.lb، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.