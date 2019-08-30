بعد ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية.. “جمال تراست بنك” يردّ!

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رد “جمال تراست بنك” على إدراج على لائحة العقوبات الاميركية ببيان، نفى فيه “بشكل قاطع كل الادعاءات التي يبدو أن OFAC قد بنت قرارها عليها”، مؤكدا “التزامه الصارم بقواعد وأنظمة مصرف لبنان، والتزامه القواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وهو أمر لا يتسأهل المصرف به”.



ولفت إلى أنه “سوف يتخذ جميع الخطوات المناسبة من أجل تبيان الحقيقة، كما سيتقدم بطلب استئناف لقرار OFAC أمام OFAC كما المرجعيات ذات صلة كافة”، لافتا إلى انه “سيعمل بالتنسيق وإرشاد مصرف لبنان، ولجنة التحقيق الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد لحماية مصلحة المودعين وعملاء جمال ترست بنك ش.م.ل.”.