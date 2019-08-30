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«قصر بيت الدين»... من مركز لحكم الأمير الشهابي إلى مقر صيفي للرؤساء

30
AUGUST
2019
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حنان مرهج -
غادر رئيس الجمهورية ميشال عون مقر الرئاسة الصيفي في بيت الدين بمنطقة الشوف عائداً إلى مقره الرئيسي في منطقة بعبدا، ومنهياً بذلك أسبوعين من الإقامة التقليدية التي اعتاد الرؤساء القيام بها في هذا القصر خلال فصل الصيف منذ استقلال لبنان.
 
واختتم عون إقامته في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية، بلقاء شعبي موسّع ضمّ عدداً من أبناء منطقة الشوف، ومن المنتسبين إلى «التيار الوطني الحر»، طمأن خلاله «الجميع من دون استثناء، والقلّة التي ربما لا يزال لديها بعض القلق، إلى أن ما حصل سابقاً في الشوف، خلال سنوات الحرب، كان خطأ تاريخياً أو سلسلة أخطاء ارتُكِبت من عدة أطراف».
 
وأشار الرئيس عون إلى أن «الحادثة المؤسفة الأخيرة التي حصلت في قبرشمون أعطت عبرة للجميع قائمة على ضرورة عدم تكرارها»، مضيفاً: «ما دمتُ معكم فلا خوف».
 
ويُعتبر قصر بيت الدين الذي ينبض بالتاريخ العريق من أجمل نماذج العمارة اللبنانية في القرن التاسع عشر. وارتبط اسمه باسم الأمير بشير الشهابي الذي أنشأ ما كانت تُعرف بـ«إمارة الشهابيين»، وكان مركزاً للسلطة طوال فترة حكمه التي استمرت 54 عاماً، وتطلّب بناء القصر 20 عاماً.
 
ويعود تقليد الإقامة الصيفية لرئيس الجمهورية في بيت الدين إلى مرحلة استقلال لبنان في عهد الرئيس بشارة الخوري، عام 1943. وهو الأمر الذي اعتاد عليه عدد كبير من الرؤساء، ولو لفترة وجيزة، خلال الصيف، حيث تعقد أحياناً أيضاً جلسات مجلس الوزراء، باستثناء الرئيسين أمين الجميل الذي انتقل إلى بلدته بكفيا في فصل الصيف، وإلياس الهراوي الذي لم يتمكن من المكوث في «بيت الدين» بسبب الأوضاع السياسية آنذاك.
 
وبعد انتهاء الحرب اللبنانية بسنوات عدة، وتحديداً عام 1999 استؤنفت إقامة رؤساء الجمهورية في بيت الدين في عهد الرئيس إميل لحود وتبعه الرئيس ميشال سليمان، وفي عام 2017 ومع تسلّمه الرئاسة انتقل الرئيس عون إلى المقر الصيفي.
 
مع العلم بأن القصر تحوّل أيضاً إلى مقر لمهرجانات بيت الدين الدولية التي تستضيف سهراتها أشهر الفنانين العالميين.
 
وهذا العام أيضاً لم يخالف الرئيس عون التقليد وحرص على الانتقال إلى القصر حيث كان لإقامته وقع مختلف، لا سيما بعد الأحداث الأمنية في منطقة الجبل، في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وكانت مناسبة لتلاقي الخصوم وتكريس المصالحة التي عقدت في قصر بعبدا بعد أربعين يوماً على الحادثة والتوتر الذي نشب بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني» على خلفية زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى المنطقة، وسقوط قتيلين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.
الشرق الأوسط
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