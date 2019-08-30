ماذا كشف رياض سلامة عن قضيّة مصرف "جمّال ترست بنك"؟

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اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي يتابع عن كثب قضية "جمال تراست بنك" بعد إدراجه على لائحة "أوفاك"، موضحا ان البنك "لديه تواجد في المصرف، وكل الودائع الشرعية مؤمنة في وقت استحقاقاتها حفاظا على مصالح المتعاملين مع المصرف".



وقال سلامة "السيولة مؤمنة لتلبية متطلبات المودعين الشرعيين للمصرف".

يذكر ان وزارة الخزانة الأميركية أدرجت امس "جمال تراست بنك" اللبناني وثلاث شركات تابعة له ("ترست للتأمين" و"ترست للتأمين على الحياة" و"ترست لخدمات التأمين") على لائحة الإرهاب التي يصدرها مكتب مراقبة الأصول الخارجية المعروفة باسم "أوفاك". واتهمت المصرف بتوفير خدمات مالية ومصرفية لمؤسسات يملكها "حزب الله" مدرجة على لائحة الإرهاب مثل "القرض الحسن" و"مؤسسة الشهيد" و"المجلس التنفيذي للحزب".