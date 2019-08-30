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عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 آب 2019

30
AUGUST
2019
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 الأخبار: اليونيفيل... 13 عاماً من الانحياز لإسرائيل

«جمّال ترست بنك» ضحية جديدة على لائحة «أوفاك»: أميركا تزيد الضغوط على لبنان

 




البناء: «البناء» تنفرد بنشر المبادرة الفرنسية: بناء رؤوس جسور تمهيديّة للتفاوض بين واشنطن وطهران
قادة الاحتلال و«فوبيا الانتظار القاتل... وصفيّ الدين: ستتلقون الضربة على إجر ونصّ
تحضيرات داخلية للحوار الاقتصادي في بعبدا... وترقّب لكلمة بري في يوم الإمام الصدر

 



اللواء: ضغط مالي أميركي على لبنان: عقوبات على بنك جمّال
مجلس الأمن يمدِّد لليونيفيل دون تغيير في المهمّات.. وخلافات «البيت العوني» تعصف بالتعيينات القضائية

 

 

 

الديار: إسرائيل تطرح معادلة العقول الإسرائيلية مقابل ذكاء وشجاعة نصرالله
نتنياهو اتفق مع ترامب ان قرار 1701 سقط ومسموح ضرب حزب الله
استدعاء احتياط 5 ألوية إسرائيلية وإيقاف الطيران المدني فوق الجليل ومقابله

 

 


النهار: تصعيد إسرائيلي وتهديدات مبطّنة للحكومة والجيش

 

 

 

الجمهورية: عقوبات أميركية على "جمال ترست بنك"

 

 

 

the daily star: Israel ups the ante as U.N. renews UNIFIL mandate

 

 


l'orient le jour: Washington sanctionne la Jammal Trust Bank pour ses liens avec le Hezbollah

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