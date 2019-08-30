عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 آب 2019

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الأخبار: اليونيفيل... 13 عاماً من الانحياز لإسرائيل

«جمّال ترست بنك» ضحية جديدة على لائحة «أوفاك»: أميركا تزيد الضغوط على لبنان







البناء: «البناء» تنفرد بنشر المبادرة الفرنسية: بناء رؤوس جسور تمهيديّة للتفاوض بين واشنطن وطهران

قادة الاحتلال و«فوبيا الانتظار القاتل... وصفيّ الدين: ستتلقون الضربة على إجر ونصّ

تحضيرات داخلية للحوار الاقتصادي في بعبدا... وترقّب لكلمة بري في يوم الإمام الصدر





اللواء: ضغط مالي أميركي على لبنان: عقوبات على بنك جمّال

مجلس الأمن يمدِّد لليونيفيل دون تغيير في المهمّات.. وخلافات «البيت العوني» تعصف بالتعيينات القضائية

الديار: إسرائيل تطرح معادلة العقول الإسرائيلية مقابل ذكاء وشجاعة نصرالله

نتنياهو اتفق مع ترامب ان قرار 1701 سقط ومسموح ضرب حزب الله

استدعاء احتياط 5 ألوية إسرائيلية وإيقاف الطيران المدني فوق الجليل ومقابله



النهار: تصعيد إسرائيلي وتهديدات مبطّنة للحكومة والجيش

الجمهورية: عقوبات أميركية على "جمال ترست بنك"

the daily star: Israel ups the ante as U.N. renews UNIFIL mandate



l'orient le jour: Washington sanctionne la Jammal Trust Bank pour ses liens avec le Hezbollah