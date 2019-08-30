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أسرار الصحف ليوم الجمعة 30 آب 2019

30
AUGUST
2019
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قرأت مصادر سياسية في مشاركة وزير المالية علي حسن خليل في افتتاح معرض دمشق الدولي رسالة يوجهها الرئيس نبيه بري للداخل اللبناني مضمونها انّ زمن التساهل مع القطيعة الحكومية الرسمية مع سورية بدأ يضيق، وعلى أصحاب المقاطعةAأن يقرأوا الرسالة ويتعاملوا معها إيجاباً كي لا يضطر لتحويلها إلى ملف على طاولة الحكومة، ولو أدّى ذلك إلى انقسام سياسي لا يرغب به أحد…

 

كواليس

أشارت معلومات أمنية من اليمن الجنوبي إلى أنّ الكر والفر بين الميليشيات الجنوبية المسلحة وميليشيات منصور هادي المدعومة من الأخوان المسلمين باتت تعبيراً عن هجمات معاكسة متبادلة توفر لها التغطية النارية الطائرات الإماراتية الداعمة لميليشيات الجنوب، وفي المقابل الطائرات السعودية الداعمة لميليشيات هادي، وتحدثت المعلومات عن حرب غير معلنة تدور بين الإمارات والسعودية لا شيء يمنع تحوّلها إلى حرب معلنة إذا إستمرّ الوضع على حاله…

 

 


اللواء: أسرار

همس
يواجه لبنان صعوبات غير مسبوقة، وتمكن من تجاوزها، تتعلق بالتجديد للقوة الدولية العاملة في جنوب لبنان.


غمز
يجري التداول بإجراءات اقتصادية موجعة، من بينها «ضريبة حرزانة» على البنزين؟


لغز
يحافظ الهدوء الجنوبي على وتيرته، ويكاد المعنيون يقطعون باستمرار التهدئة لتمرير ما يُمكن من استحقاقات؟

 

 

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