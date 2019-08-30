أسرار الصحف ليوم الجمعة 30 آب 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قرأت مصادر سياسية في مشاركة وزير المالية علي حسن خليل في افتتاح معرض دمشق الدولي رسالة يوجهها الرئيس نبيه بري للداخل اللبناني مضمونها انّ زمن التساهل مع القطيعة الحكومية الرسمية مع سورية بدأ يضيق، وعلى أصحاب المقاطعةAأن يقرأوا الرسالة ويتعاملوا معها إيجاباً كي لا يضطر لتحويلها إلى ملف على طاولة الحكومة، ولو أدّى ذلك إلى انقسام سياسي لا يرغب به أحد…

كواليس



أشارت معلومات أمنية من اليمن الجنوبي إلى أنّ الكر والفر بين الميليشيات الجنوبية المسلحة وميليشيات منصور هادي المدعومة من الأخوان المسلمين باتت تعبيراً عن هجمات معاكسة متبادلة توفر لها التغطية النارية الطائرات الإماراتية الداعمة لميليشيات الجنوب، وفي المقابل الطائرات السعودية الداعمة لميليشيات هادي، وتحدثت المعلومات عن حرب غير معلنة تدور بين الإمارات والسعودية لا شيء يمنع تحوّلها إلى حرب معلنة إذا إستمرّ الوضع على حاله…



اللواء: أسرار

همس

يواجه لبنان صعوبات غير مسبوقة، وتمكن من تجاوزها، تتعلق بالتجديد للقوة الدولية العاملة في جنوب لبنان.



غمز

يجري التداول بإجراءات اقتصادية موجعة، من بينها «ضريبة حرزانة» على البنزين؟



لغز

يحافظ الهدوء الجنوبي على وتيرته، ويكاد المعنيون يقطعون باستمرار التهدئة لتمرير ما يُمكن من استحقاقات؟

الجمهورية: اسرار

قوى مدعوة إلى اللقاء الإقتصادي تتأنّى

تتأنّى قوى مدعوة إلى اللقاء الإقتصادي في بعبدا في معرفة الإتجاه الذي ستسلكه التوصيات المرتقبة والتي يقال أنها ستكون موجعة وقد تنعكس عليها سلباً سياسياً وشعبياً.

لقاءات لتشكيل معارضة موحدة

تنظم قوى وشخصيات معارضة لقاءات بعيداً من الإعلام للتوصل إلى تشكيل إطار يجمع هذه القوى في معارضة موحدة.

مؤتمرات تحضيراً للطاولة الإقتصادية

عقد عدد من الأحزاب اللبنانية سلسلة مؤتمرات داخلية بالتعاون مع عدد من الخبراء الإقتصاديين تحضيراً للطاولة الإقتصادية المزمع عقدها بعد ظهر الإثنين المقبل في قصر بعبدا.