living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشيخ قاسم: نرسل التحية للجيش اللبناني

30
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ "في لبنان الجميع شاهد وعرف بأنَّ إسرائيل اعتدت بطائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية، واعتدت بالقصف في سوريا على مبنى استشهد فيه اثنان من أعزائنا المؤمنين المقاومين المجاهدين".

وقال في كلمة القاها خلال حفل التخرج السنوي لمدارس المهدي للعام الدراسي 2018 - 2019:  أمس " إسرائيل مسؤولة عن هذين العدوانين، ولا نقاش أبدا في ذلك، لاحظت أن البعض كان يحاول أن يناقش هل المسيرات إسرائيلية أم لا؟ هي إسرائيلية مئة في المئة، هل كانت توجه من أحد؟ كانت توجه من إسرائيل مئة في المئة، كل الأدلة التي بحوزتنا تثبت أن إسرائيل وراء هذا العدوان على الضاحية الجنوبية وعلى أخوينا الشهيدين".

 

وأشار قاسم إلى أنّ "المشهد اللبناني في إدانة العدوان وضرورة الرد هو مشهد مميّز لم نشهد مثله قبل في لبنان"، موكّدًا أنّ "موقف الرئاسات الثلاث نبيل وشريف، والقوى السياسية بالإجمال كانت مؤيدة وداعمة ورافضة للعدوان، أما الحالة الشعبية فهي على درجة عالية من التعاطف".

 

وقال نائب الأمين العام لحزب الله: "نرسل التحية للجيش اللبناني الوطني الذي يعمل على أن يكون سياجا يحمي لبنان ويساهم في عزة أبنائه".

 

وأكّد أنّ "هذا المشهد كبير، يغيظ الكافرين ويغيظ المعتدين، ويغيظ جميع الحاقدين"، وقال: "هذا لم يأت بشكل عابر وعادي، هذا جاء نتيجة تضحيات منذ سنة 1982، تراكم دماء الشهداء وعطاء المجاهدين هو الذي ولد هذه النتيجة، الصمود والثبات هو الذي ولد هذه النتيجة، الإستعداد للتضحية وما جرى من انتصارين وتحرير كان السبب المباشر في أن يكون لبنان لديه منعة ولديه قوة".

 

واعتبر قاسم أنّه "عندما نصل في لبنان إلى مكان حيث لا يتكلم أحد عن العلاقة مع إسرائيل او الصداقة مع إسرائيل، حتى ولو كان البعض تهف أنفسهم لعلاقة مع إسرائيل، فهذا الأمر عظيم جدًا".

 

وقال: "أن يكون هناك إجماع لبناني على تعبير "العدو الإسرائيلي"، فهذا إنجاز من إنجازات تراكم تضحيات المقاومة".

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout