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إسرائيل تكشف تفاصيل مهمة عن مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لـ"حزب الله"

30
AUGUST
2019
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كشف الجيش الإسرائيلي عن قائمة تضم العديد من الشخصيات الإيرانية واللبنانية قال إنها تقف على رأس مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان.

 

وأكد الجيش الاسرائيلي أن مشروع الصواريخ الدقيقة يدار من قبل إيران وحزب الله بسرية تامة دون علم الحكومة اللبنانية، مضيفا أن المواقع المدنية اللبنانية أصبحت غطاء لهذه المواقع التي يحاول من خلالها حزب الله إنتاج وتحويل الصواريخ إلى دقيقة حتى في بيروت.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن القائمة تضم العميد محمد حسين زادة حجازي، وهو ضابط رفيع المستوى في الحرس الثوري، إلى جانب العقيد مجيد نواب، المسؤول التكنولوجي للمشروع والذي يعمل تحت توجيهات "فيلق القدس" بقيادة قاسم سليماني.

 

كما ضمت القائمة أيضا العميد على أصغر نوروزي، وهو رئيس الهيئة اللوجستية في الحرس الثوري، ويتكفل بعملية نقل المواد والمعدات اللوجستية من إيران إلى سوريا، ومن هناك إلى مواقع الصواريخ الدقيقة في لبنان.

 

وإلى جانب هذه الأسماء، اشتملت القائمة أيضا على اسم فؤاد شكر، القيادي في "حزب الله" الذي يقود مشروع الصواريخ الدقيقة في الحزب.

روسيا اليوم
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