عقوبات أميركية على مصرف لبناني و 4 أشخاص بتهمة تمويل حزب الله.. ورسالة إلى الحكومة اللبنانية

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أعلن " البيت الأبيض " فرض عقوبات على مصرف "جمال ترست بنك" اللبناني، لصلته بـ"حزب الله" و إيران ".

ولفتت إلى أن " وزارة الخزانة الأميركية" أدرجت المصرف إلى جانب ثلاث شركات تأمين تابعه له على لائحة العقوبات. وأوضحت أن "المصرف ضالع في رعاية وتقديم الأموال لـ"حزب الله" ودعمه تكنولوجيا، ويقدم خدمات مالية للمجلس التنفيذي للحزب و"مؤسسة الشهداء".

وذكرت "رويترز" أن واشنطن فرضت عقوبات على 4 أشخاص بسبب ما أسمته "نقل أموال بين الحرس الثوري الإيراني وحماس عبر حزب الله"، وفي هذا الإطار قال وزير الخارجية الأميركي بومبيو أن "تصنيف مصرف "جمال ترست بنك" يعكس عزمنا على محاربة نشاطات حزب الله غير الشرعية والإرهابية في لبنان وسنستمر باستهداف أشخاص ومؤسسات ضالعة في تمويل وتقديم الدعم للحزب".

من جهتها دعت الخزانة الأميركية الحكومة اللبنانية "لبذل كل جهد للتخفيف من التأثيرات على أصحاب الحسابات الأبرياء (في جمال ترست بنك) الذين لم يدركوا أن حزب الله يعرض مدخراتهم للخطر".