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رئيس الجمهورية ترأس جلسة مجلس الوزراء في قصر بيت الدين. مجلس الوزراء اقر معظم بنود جدول اعماله وابرزها استراتيجية الامن السيبراني

29
AUGUST
2019
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الوزير الجراح : نعلن انطلاق هذه الاستراتيجية الضرورية لحماية شبكات الاتصالات والوزارات
وكل البلد متضامن في إدانة العدوان الإسرائيلي ورسالة الوحدة الوطنية تجاه ما حصل هي الاهم
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اقر مجلس الوزراء، الذي انعقد قرابة الواحدة من بعد ظهر اليوم في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وغياب نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزراء: السياحة افيديس كيدانيان، والصحة جميل جبق، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، معظم بنود جدول الاعمال وابرزها استراتيجية الامن السيبراني، فيما تم تأجيل البنود الاخرى الى الجلسة المقبلة.


تصريح الوزير الجراح
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام جمال الجراح الى الصحافيين وقال: "لقد تم إقرار معظم البنود المدرجة على جدول اعمال مجلس الوزراء. وهناك بعض البنود الاخرى تم ارجاؤها الى الجلسة القادمة لاحضار المزيد من الأرقام والدراسات المتعلقة بها."
أضاف: "ان اهم موضوع هو الذي اختتمت به الجلسة، وكان فخامة الرئيس يحب الاستماع الى الاستراتيجية الخاصة بالامن السيبراني. ولقد تم عرضها من قبل السيدة لينا عويدات بحضور رئيس المجلس الأعلى للدفاع. وحصل هناك شرح مفصّل لهذه الاستراتيجية، ونحن نعلن انطلاق هذه الخطة التي هي أساسية وضرورية لحماية شبكات الاتصالات والوزارات والحكومات من مخاطر الامن السيبراني. اليوم وضعت هذه الخطة موضع التنفيذ، بعد عرضها على فخامة الرئيس، وستبدأ اللجنة المكلفة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدخل في حيز التطبيق."


سئل عن التعيينات القضائية، فأجاب: "ان هذه التعيينات لم تطرح اليوم".
سئل عمّا اذا تم التطرق الى الوضع الأمني في البلد، فاجاب: "لم يتم عرض الوضع في هذه الجلسة، على اعتبار انه تم عرضه في الجلسة السابقة، وموقف الحكومة وفخامة الرئيس وكل البلد متضامن في شجب وإدانة العدوان الإسرائيلي. واهم رسالة في هذا الموضوع هي رسالة الوحدة الوطنية تجاه ما حصل من اعتداءات إسرائيلية. وكافة الأمور الأخرى هي موضع متابعة من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس."


خلوة
وكان سبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري تناولت جدول الاعمال.

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