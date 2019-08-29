عازار: ما حصل هو إشكال فردي لا علاقة لعازار وللتيار به

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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب روجيه عازار البيان التالي:

بعد تداول خبر نقلا عن صفحة "وينية الدولة" عن إشكال في ملعب نادي بلدة عرمون وزج اسم النائب عازار فيه، يهمنا أن نوضح ان لا النائب عازار ولا التيار الوطني الحر كانوا موجودين، وان ما حصل هو إشكال فردي لا علاقة لعازار وللتيار به.



ان النائب عازار يدعو أبناء بلدته عرمون الى وحدة الصف واللقاء على الخير ومصلحة البلدة والترفع عن الاستفزازات والسجالات الفئوية الضيقة التي لا تفيد أحداً، ويتمنى على الاعلام نقل الاحداث بحقيقتها وليس الانجرار الى وجهات نظر ووضع تحليلات لا أساس لها من الصحة.