بالصورة: مزاعم اسرائيلية في قصة "الصواريخ الدقيقة لحزب الله" !

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نشر منتدى الإعلام المقاوم ما قاله المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي":

"الجيش الإسرائيلي" يكشف تفاصيل مهمة تعرض لأول مرة عن مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب الله وبقيادة إيران.

بين السنوات 2013-2015 وفي ظل الحرب الأهلية في سوريا بدأت إيران بمحاولات لنقل صواريخ دقيقة جاهزة للاستخدام إلى منظمة حزب الله في لبنان عبر الأراضي السورية.

تم احباط معظم هذه المحاولات في ضربات تم اسنادها الى "إسرائيل" حيث لم يتمكن حزب الله من الحصول على هذه الصواريخ.

نظرًا لـ "إخفاقات" إيران وحزب الله بهذا المجال قررت ايران في العام 2016 احداث تغيير جوهري في طرق عملها- عدم نقل صواريخ كاملة وانما الانتقال الى تحويل صواريخ قائمة الى صواريخ دقيقة على الأراضي اللبنانية وذلك من خلال نقل مواد تدقيق من ايران بالإضافة الى صواريخ من معهد الأبحاث العلمية في سوريا.

بهذا الغرض بدأ حزب الله بتأهيل مواقع داخل لبنان بما فيها في العاصمة بيروت بتعاون مع جهات إيرانية وعلى رأسها "محمد حسين زادة حجازي" قائد فيلق لبنان في قوة القدس بقيادة "قاسم سليماني".

يتم نقل المواد من خلال ثلاثة محاور:

أولا – المحور البري من سوريا الى لبنان عبر المعابر الرسمية للدولة اللبنانية (على سبيل المثال معبر المصنع)

ثانيًا – المحور الجوي من خلال رحلات مدنية تهبط في مطار الحريري الدولي في بيروت.

ثالثًا – المحور البحري من خلال مرفأ بيروت.

خلال السنوات 2016-2018 واجهت ايران وحزب الله صعوبات في تطبيق خطة تحويل الصواريخ وأخفقتا في تحقيق الهدف المنشود.

في الفترة الأخيرة تسعى ايران وحزب الله لتسريع مشروع الصواريخ الدقيقة من خلال محاولة لإنشاء مواقع انتاج وتحويل على الأراضي اللبنانية في عدة مناطق.



ما هي الصواريخ الدقيقة؟

الصاروخ الدقيق يعتبر صاروخ يحمل أجهزة توجيه يستطيع من خلالها إصابة الأهداف على بعد امتار معدودة. يحمل الصاروخ عدد من الأجزاء الرئيسية:

أ‌. تثبيت

ب‌. محرك

ت‌. مواد التوجيه والقيادة

ث‌. متفجرات ورأس حربي

معظم الصواريخ في ترسانة حزب الله تعتمد على أسلحة غير دقيقة للأبعاد المختلفة.

شخصيات بارزة متورطة في مشروع الصواريخ الدقيقة:

1. العميد محمد حسين زادة حجازي قائد فيلق لبنان في قوة القدس الذي يقود مشروع الصواريخ الدقيقة. يعتبر ضابط رفيع المستوى في الحرس الثوري الذي يعمل مباشرة تحت قائد فيلق القدس "قاسم سليماني". كجزء من مهمته يقود القوات الإيرانية المعتمدة بشكل دائم في لبنان.

2. العقيد "مجيد نواب" المسؤول التكنولوجي للمشروع والذي يعمل تحت توجيهات فيلق القدس. يعتبر مهندساً خبيرًا في مجال صواريخ أرض أرض ويشرف على الجوانب التكنولوجية للمشروع. يتابع ويشرف بشكل فعال على مواقع مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان.

3. العميد علي أصغر نوروزي – رئيس الهيئة اللوجستية في الحرس الثوري المسؤول عن نقل المواد والمعدات اللوجستية من ايران الى سوريا ومن هناك الى مواقع الصواريخ الدقيقة في لبنان.

4. "فؤاد شكر" من كبار قادة حزب الله والذي يقود مشروع الصواريخ الدقيقة في الحزب. يعتبر شكر مستشارًا كبيرًا للأمين العام لحزب الله وعضو الهيئة العليا في حزب الله- مجلس الجهاد.

يعمل شكر في حزب الله منذ 30 عاما ولعب دورًا في التخطيط والتنفيذ للعملية ضد قوات البحرية الأمريكية في بيروت 23\10\1983 والتي أدت الى مقتل 241 جنديًا أمريكيًا. يندرج شكر في قائمة المطلوبين لدى وزارة الخارجية الأمريكية والتي تعرض 5 ملايين دولار لمن ينقل معلومات تساعد في تقديمه للعدالة.

"الجيش الإسرائيلي": مشروع الصواريخ الدقيقة يدار من قبل إيران وحزب الله بسرية تامة دون علم الحكومة اللبنانية. المواقع المدنية اللبنانية أصبحت غطاءً لهذه المواقع التي يحاول من خلالها حزب الله انتاج وتحويل الصواريخ الى دقيقة حتى في بيروت