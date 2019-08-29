وزارة الاقتصاد: لا تأكلوا ألباناً وأجباناً من هذه المحال

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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش قرارا علّق فيه التداول بستة أصناف من اللبنة في عدد من المناطق اللبنانية لعدم مطابقتها المواصفات، سواء لجهة وجود مادة النشاء فيها، او لتخطيها نسبة الخمائر والاعفان المسموح بها.

وهذه الاصناف هي "المرج" من شركة "فريسكو" في مجدليا.

محل "بشارة فارمس" في كفردلاقوس.

"غران با" في كفردلاقوس.

"شركة الدويهي فروماجريك" في زغرتا.

لبنة" كريمونو" من شركة "ميلكانا" في الصرفند.

معمل الغوراني في مرياطة.

كما علق بطيش التداول بصنف جبن حلوم نابلسي من انتاج محل الوديان في علما، وجبن عكاوي من انتاج معمل علي الغوراني في مرياطة، وجبن عكاوي بلدي يحمل العلامة التجارية "دايري فريش" من انتاج شركة الفريد للصناعات الغذائية في صيدا.

وطلب بطيش من الشركات سحب منتجاتها المذكورة من الاسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لتلفها.

وقد تم تبليغ هذا القرار الى كل الوزارات المعنية وغرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين.