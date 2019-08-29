جريصاتي: الحل للنفايات هو بالانتقال من 1000 مكب عشوائي إلى 25 مطمر صحي

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أكد وزير البيئة فادي جريصاتي أن الحل الوحيد للمشكلة البيئية القائمة هو "الانتقال من 1000 مكب عشوائي إلى 25 مطمر صحي"، مضيفا: "بالأمس قدمنا خطة بـ25 مطمرًا صحيًّا حصل 10 منها على الموافقة ولا بيئة بالتراضي، وأمام السلطات المحلية مهلة شهر لتقديم اعتراضها على المواقع الـ25 للمطامر على أن تقدم بدائل".



ولفت جريصاتي في مؤتمر صحافي لشرح خريطة الطريق للإدارة المتكاملة للنفايات، إلى انه "ستكون هناك رسوم على 99 منتجًا للتخفيف منها لأنها غير صديقة للبيئة وكل منتج صديق للبيئة سيتم اعفاؤه"، مشددا على أهمية الفرز من المصدر باعتباره واجبا وطنيا وليس خياراً، وقال: "أطلب من الشعب اللبناني تغيير عادتهم والاعتماد على 3 حاويات للنفايات وأوّل من سيربح هو جيبتنا وبيئتنا".



كما توجّه لأبناء الشمال بالقول: "هل عالجتم نفاياتكم طوال 30 سنة؟ وإذا نقلنا النفايات إلى مكان واحد وعزلناها وعالجنا عُصاترها ألا نكون انتقلنا إلى وضع أفضل من الذي نعيشه اليوم؟".