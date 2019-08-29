معلوف: الرد على الاعتداء الإسرائيلي وارد

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رأى النائب ادي معلوف "أن احتمال الرد على الاعتداء الإسرائيلي وارد طالما أن التسليم بالديبلوماسية مع إسرائيل أمر صعب".

وقال معلوف، في حديث لاذاعة "صوت لبنان - 93,3": "إذا تمكنا اعادة قواعد الاشتباك بالدبلوماسية فأهلا وسهلا"، مستغربا "الأصوات المطالبة بعدم الرد في حين كان من المنتظر تسجيل مواقف مدينة للاعتداء الذي حصل".

وتطرق الى الأوضاع الاقتصادية واجتماع بعبدا المرتقب، معربا عن "أسفه للتدابير الموجعة المتجسدة بالضرائب"، مشيرا الى "الانكباب في هذه المرحلة عن بحث الخطوات التالية التي ستريح اللبنانيين".

وعن خطة الكهرباء أوضح معلوف أنها تسير وفق ما هو مخطط لها ويتم العمل بها منذ اليوم الأول لإقرارها غير أن نتائجها لن تظهر قبل العام 2020.