بالصور - مراسل المنار يكشف عن "فضيحة" اسرائيلية على الحدود!

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كشف مراسل قناة "المنار" علي شعيب في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" عن فضيحة قام بها الجيش الاسرائيلي على الحدود اللبنانية - الفلسطينية



ونشر شعيب صور للجيش الاسرائيلي، كشفت أنه يستعين بمجسمات بشرية في آلياته.



وارفق الصور بالقول: "خلصنا المزح بموضوع الجيب، هذه الفضيحة كفيلة بإسقاط رؤوس كبيرة في جيشكم !! لأنها تدل عن "غباء وحمق"، لأنكم لم تتعلموا بعد انكم بمواجهة رجال لديهم من الحكمة والحرفية والشجاعة والإيمان مايكفي لهزيمتكم !!".



واضاف الاعلامي: "انضبوا وضبوا تماثيلكم، هالحركات حتى الأطفال بلعبة الغميضة ما بيعملوها".