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الهيئة الوطنية لشؤون المرأة: تحديد مجلس الوزراء يوما وطنيا لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة جاء استجابة لطلبنا

29
AUGUST
2019
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أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان، أن "مجلس الوزراء حدد في جلسته الأخيرة، الثالث من كانون الأول من كل عام، يوما وطنيا لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك استجابة لطلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الذي كانت قد تقدمت به إلى رئيس الحكومة سعد الحريري في 8/2/2019".
 
ولفتت إلى أن "طلب الهيئة جاء بعد المبادرات التي قامت بها اللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون، بمساندة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بما أن أهم ما يمكن تقديمه إليهم هو الدمج عوضا عن التركيز على الإعاقة، مع كل ما يعنيه هذا الدمج من مساواة في الحقوق مع الأشخاص من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين ممارسة هذه الحقوق وفق خصوصية الاحتياجات".
 
وأشارت إلى أن "الهيئة كانت قد طالبت بتحديد الثالث من كانون الأول، يوما وطنيا للدمج، بحيث يتزامن هذا اليوم مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3/47. وكذلك، صوت مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على مشروع القانون المقدم من رئيس الحكومة سعد الحريري، والذي يرمي إلى استبدال كلمة المعوقين بعبارة ذوي الاحتياجات الخاصة، أينما وردت في النصوص القانونية والمراسلات كافة".
 
واعتبرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأةأن "من شأن هذه المبادرات أن تساهم في التوعية على أهمية حقوق الإنسان وعدم التمييز بين الناس، مهما كان لونهم أو دينهم أو وضعهم الصحي والنفسي والإجتماعي".
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