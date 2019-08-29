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أسرار الصحف ليوم الخميس 29 آب 2019

29
AUGUST
2019
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البناء
كواليس
توقعت مصادر دبلوماسية أن يستمرّ التجاذب التفاوضي بين واشنطن وطهران إلى الصيف المقبل، حيث تكون إيران خلال هذه الفترة قد حققت المزيد من الكشف عن جديدها في الملف النووي، ونجحت بفرض معادلات جديدة في الملاحة النفطية، والتملص من العقوبات، وتكون معادلات حلفائها الإقليمية في سورية واليمن ولبنان وفلسطين قد رسمت خطوطها الحمراء، والأهمّ يكون الرئيس الأميركي قد دخل اللحظات الإنتخابية الحرجة والحاجة القاتلة لجرعة تفاوض فيدفع ثمنها غالياً…


خفايا
قالت مصادر سياسية واسعة الإطلاع إنّ نقاشاً داخلياً في حزب يميني حول الموقف من العدوان الإسرائيلي وردّ المقاومة المتوقع والموقف الرسمي للحكومة اللبنانية أدّى إلى انقسام بين تيارين… واحد يدعو للموقف التقليدي المناوئ للمقاومة، وآخر يدعو لموقف عقلاني لا يؤيد الردّ لكنه لا يخوض معركة سياسية في وجهه، وينتظر لما بعد الردّ، فإنْ سارت الأمور إيجاباً لصالح الاستقرار يكون قد حفظ ماء وجهه، وإنْ كانت النتائج سلبية يخرج بموقف المساءلة ويبدأ الهجوم السياسي…

 

الجمهورية
يسود خلاف شديد بين أعضاء «لقاء سياسي» استحدث خلال تشكيل الحكومة على خلفية تفرد بعض أعضائه بمواقف دون التنسيق مع سائر الأعضاء.


إنسحب أحد أعضاء مجلس جديد من التسلم والتسليم وغاب عن الصورة التذكارية وهو ما اعتبر بروفه لما هو منتظر من مناكفات.

اللواء

امتنعت دول غربية صديقة للبنان عن الإدلاء بمواقف شاجبة للإعتداء الإسرائيلي، وداعمة للإلتزام بالقرار 1701.

تمر العلاقة بين مسؤول رفيع ومرجع وقطب حليفين بحالة من «الفتور الغامض»!

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