عناوين الصحف ليوم الخميس 29 آب 2019

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الأخبار

عودة إلى ضريبة البنزين؟

ضغوط أميركية: ليبقَ الجيش على الحياد!

متى تقفل «التربية» دكاكين المدارس؟

البناء

ضبط النفس يعني الضغط على الاحتلال ليتلقى الضربة ويصمت... والجيش يُطلق النار على «المسيَّرات»

القومي في بيت الدين... وسعد لعون: نحيّي مواقفكم بوجه العدوان والفتن... ونشدّ على أيديكم

دمشق تفتتح معرضها بحضور لبناني تقدّمه خليل وقماطي واللقيس ومراد وحردان وبقرادونيان والصمد

الجمهورية

"الإعتداء المسيّر": ترقّب.. والأزمة الإقتصادية تمتحن السياسيُّن الإثنين

المعلمون يسابقون السنة الدراسية في الشارع

اللواء

ملء الشواغر القضائية اليوم.. ونواب الحاكم بعد التوافق؟ّ

الجيش يطارد المسيرات بين العديسة وكفركلا.. وطيران حربي إسرائيلي جنوبي الليطانيَّ

الديار

اخطر كلام مباشر يقوله سماحة السيد حسن نصرالله امام المشايخ

L'Orient-Le Jour

Aoun et Hariri poursuivent leur mobilisation pour contenir les retombées de l’offensive israélienne

The Daily Star

Lebanese Army fires at Israeli drones