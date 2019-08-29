الجيش الاسرائيلي يتعرض لحرب استنزاف حرجة

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كتبت "البناء":

مع مُضي اليوم الرابع على خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بدا وقع الحرب النفسية التي يشنّها حزب الله بتأخيره الرد على العدوان، ثقيلة على الكيان الصهيوني وانعكست نتائجها أمس، بتصريحات المسؤولين الاسرائيليين، فبعد تهديدات رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ظهر التعب والقلق جلياً على مستوى القيادة العسكرية الإسرائيلية وجنودها. فالجيش الاسرائيلي يتعرض لحرب استنزاف حرجة لن يستطيع تحملها وهو الآن في مأزق أدخلته فيه قيادته السياسية. وبحسب خبراء عسكريين فإن تكلفة الجهوزية والتحسب لدى الجيش الاسرائيلي عالية جداً على المستوى المادي والنفسي فهو لا يستطيع التقيد باجراءات الاختباء والاحتماء لفترة طويلة وثانياً له انعكاسات على المستوى المعنوي للجنود وللمستوطنين، لأن ذلك يظهره كأنه رضخ لتهديدات حزب الله وحربه النفسية، وكما لا يستطيع العودة الى حالته الروتينية الطبيعية وتسيير الدوريات على الحدود، لأن اي خطأ سيكون مكلفاً جداً على حياة جنوده قتلاً أم أسراً.

ويرى الخبراء أن إسرائيل ستكثف طلعاتها الجوية لمحاولة إفشال أي هجوم لحزب الله على جنودها وستضاعف من تهديداتها للبنان الرسمي وستلجأ للدول الكبرى للضغط على لبنان لمنع حزب الله من القيام برد عسكري. ويخلص الخبراء الى القول إن إسرائيل باتت تتمنى أن يحصل الرد اليوم قبل الغد وينتهي الأمر. وإن وقعت خسائر بشرية ومادية لكن كلفة الانتظار باتت أكبر، ولا يتوقع الخبراء توقيتاً محدداً للرد، لأن ذلك مرتبط أولاً بالظروف الاقليمية وحيثيات الميدان والفرصة المتاحة مع درس مضاعفات العملية، لكنهم يشيرون الى أن إسرائيل لن تردّ على رد المقاومة بشكل موسّع يؤدي الى حرب شاملة لأسباب عدة أهمها الانتخابات في إسرائيل .