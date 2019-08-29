اعتداءات الضاحية حضرت في لقاء الأربعاء النيابي

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حضرت اعتداءات الضاحية في لقاء الأربعاء النيابي. فقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان ما حصل من إجماع لبناني حول إدانة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف لبنان قبل أيام كان بمثابة أولى بشائر الانتصار على مستوى الوحدة الوطنية .

على صعيد آخر، أطلع النواب على أجواء اللقاء الاقتصادي المرتقب في القصر الجمهوري، مشيراً الى ان بإمكان اللبنانيين على المستويات الرسمية وذوي الاختصاص من المشاركين والمدعوين الى الاجتماع الخروج بنقطتين أساسيتين بالحد الأدنى وبخطة متوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى. النقطة الأولى الوصول الى موازنة 2020 ضمن سقف منخفض وفي الوقت الدستوري، والنقطة الثانية هي الكهرباء التي تشكل ثلث العجز في الموازنة العامة . وأمل أن يشكل اللقاء فرصة أساسية لاتخاذ قرارات جوهرية ، مجدداً تأكيد وجوب العمل من أجل تنفيذ كل القوانين التي ما زال يتم تجاهل تطبيقها وإصدار المراسيم التطبيقية حيالها .