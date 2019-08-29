الجيش اللبناني دخل على خط المواجهة

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في إطار ردع الاعتداءات الاسرائيلية دخل الجيش اللبناني على خط المواجهة باستهداف طائرات استطلاع إسرائيلية، ما شكّل مفاجأة للعدو بحسب مصادر عسكرية. فقد أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أنّ الجيش تصدّى لطائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيّرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19,35 وحلّقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة. وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرّها للعودة من حيث أتت. كما قامت طائرة استطلاع ثانية بالتحليق فوق منطقة كفركلا لبعض الوقت وما لبثت أن غادرت الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلّة. كذلك، حلقت طائرة ثالثة فوق المركز نفسه وأطلق النار مجدداً باتجاهها فعادت أدراجها .

وأشارت المصادر العسكرية لـ "البناء" الى أن الجيش لديه أوامر منذ وقت طويل بالردّ على اي اختراق إسرائيلي وهذا واجبه، وسيقوم به عندما يرى ذلك مناسباً. وتلفت المصادر الى أن قرار رد الجيش اتخذ باجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في بعبدا الثلاثاء الماضي .