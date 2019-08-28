حمدان للحريري: ما جرى اليوم في السراي الحكومي بحضور السفراء العرب وغياب السفير السوري يؤكد المؤكد ان لا حول ولا قوة به

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غرد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي: كلما ظننا أن الإداء السياسي لرئيس حكومة كل لبنان دولة الرئيس سعد الحريري يرتقي الى مستويات أعلى مما تعوّدنا عليه سابقاً، نجد أنه لا يزال يمارس الكيدية والخوف من ارهاصات ما حصل معه في وطنه الثاني المملكة العربية السعودية وجور مسؤوليها عليه، وبالتالي ما شهدناه اليوم في السراي الحكومي بحضور السفراء العرب وغياب سعادة سفير الجمهورية العربية السورية الدكتور علي عبدالكريم علي، يؤكد المؤكد ان لا حول له ولا قوة فكيف نثق بأنه سيحمي لبنان في هذه الايام الدقيقة والمفصلية بمواجهة اليهود .