الوزير حسن مراد يدين الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان: مع أي رد للمقاومة من أي مكان...

وتابع مراد خلال غداء أقامه على شرف وزير الدفاع اللبناني الياس ابو صعب في دارته في شتوراما في البقاع الاوسط، بحضور النائب سليم عون، وضباط وعسكريين وفعاليات بقاعية، قائلاً " نقدّم الاعتراض باعتبار ما حصل عدواناً حقيقيّاً على لبنان".

وأضاف مراد مشدّداً على ضرورة الإيمان بسيادة لبنان "بصفتي الشخصية من مبدأ أنّي ابن مختار القومية العربية ولأني أؤمن بمقولة الزعيم جمال عبد الناصر ان ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، لذلك أنا مع اي رد من اي مكان انا مع المقاومة سواء من لبنان او فلسطين وأي دولة عربية تقاتل اسرائيل، هذا موقفي الخاص كي لا احمل احد عبء هذه التصريحات ومن خلال متابعاتي تغيرت المواقف وحصل الدعم الشعبي لسيادة لبنان اولاً وعلينا أولاً ان نؤمن بهذه السيادة وبعدها نستطيع ان نحل اي مسألة مهما كانت صعبة وفي ظل العهد القوي سوف نرى انفسنا بحالة افضل من خلال التوجيهات الانمائية في حكومة الى العمل برئاسة سعد الحريري".

وفي الشأن السياسي قال مراد "رفعنا منذ فترة سياسة اليد الممدودة، هذه السياسة التي اوصلتنا الى مجلس النواب والتي اوصلت الحزب والتيار ومن نمثّل الى الدولة لكننا لم نلق تجاوباً بالمثل من أحد، أصرّينا وسنبقى مصرين على مد اليد من اجل خدمة الناس والبقاع وستبقى يدنا ممدودة لمن يرغب أن يتعاون معنا من اجل انماء البقاع".

وزير الدفاع

بدوره، أكّد وزير الدفاع الوطني الياس ابو صعب ألاّ عدو لنا غير العدو الاسرائيلي فقط، مشيرا الى ان الاعتداء الاسرائيلي اعتداء سافر بشكل غير مسبوق، أدانه كل اللبنانيين بالاجماع ، وأول الرافضين كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما قال: نحن شعب عندنا كرامة لا نسمح لاحد ان يمس كرامتنا ولن نسمح لاحد ان يمد يده على لبنان، مشيرا الى ان الامور اليوم اختلفت قوتنا بوحدتنا اللبنانيون موحدين حيال الاعتداء ، لكن هناك من يسأل اليوم عن موقف الجيش، والجيش يقوم بالكثير من المهام الملقاة على عاتقه، ولفت الى ان اسرائيل منعت تحليق الطريان المدني بمسافة ٧ كيلومتر بعيداً عن الحدود لان هناك ردع يردعهم ولا مرة صرّحنا اننا نريد الحرب لكننا لا نقبل ان يعتدي علينا احد .

وشدد بو صعب "ان هناك اجتماع سيحصل يوم الاثنين، ونحن حريصون على انجاحه وكما انتصرنا على العدو الاسرائيلي من الجانب الحدودي سننتصر في المؤتمر الاقتصادي الذي سينشط الحركة الاقتصادية، واعتبر ان رغم ان الاثنين يوم عطلة، هذا دليل اصرار على ان الاجتماع سيحصل من اجل تفعيل الحركة الاقتصادية والتصدير والاستيراد ومن الآن وصاعداً ستلاحظون النتائج .

ورأى بو صعب من جهة اخرى أن البقاع يستحق الكثير من الانماء، الى ان "انا معني بالمؤسسة العسكرية التي نجل ونحترم أبدأ بالمتقاعدين والضباط والجنود عندما نتحدث عن مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء نتحدث عنكم عندما يناقضوننا بموازنة صحيح نحن ابناء مؤسسة ابناء دولة ولو كنا مختنقين بالقرار كنا نسكت، هذا حق للمتقاعدين وما من احد له الحق بالتحدث عنه، وطالب المتقاعدين البقاء خلف الدولة والعهد القوي بجيشه المنتشر على الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية ليمنع الارهابيين من الدخول الى الحدود وهنا نفرق بين سوريا العربية الشقيقة واسرائيل العدوّة ، فالانتشار على الحدود هو من اجل حماية اقتصادنا ومزارعنا في منطقة البقاع لحماية من يعتمدون على الزراعة والتجارة لتنشيط دور وزير التجارة حسن مراد الى الدول العربية الذي. يتمتع بدينتميكية تجعلنا نثق به وبدوره وبمنطقة البقاع .

وكان ابو صعب جال على مؤسسات الغد الافضل برفقة الوزير مراد.