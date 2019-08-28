الأمن العام: تأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين من لبنان إلى سوريا غدا

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنها "ستقوم غدا اعتبارا من السادسة صباحا، بتأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين من مناطق مختلفة في لبنان إلى سوريا عبر مراكز المصنع، العبودية والقاع الحدودية، وعرسال عبر معبر الزمراني على الحدود السورية.

وفي ما يلي نقاط التجمع:

- طرابلس: محلة المعرض.

- العبودية: ساحة المركز.

- النبطية: مدرسة حسن كامل الصباح.

- صيدا: الملعب البلدي - الاولي.

- بيروت: المدينة الرياضية.

- برج حمود: الملعب البلدي.

- المصنع: ساحة المغادرة.

- القاع: ساحة المغادرة.

- حاصبيا: سوق الخان.

- عرسال: وادي حميد - معبر الزمراني".