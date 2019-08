Son resto libanais est numéro 1 des tables parisiennes sur Internet

A + A -

Depuis son ouverture l’an passé, Madito ne désemplit pas. Ce restaurant libanais affiche les meilleures notes sur Google et Tripadvisor. On a goûté : c’est mérité.



Par Valentine Rousseau

C'est un restaurant qui n'a toujours pas d'enseigne depuis son ouverture, en mai 2018. Mais qui se paye le luxe de caracoler en tête des tables parisiennes sur le site Tripadvisor, où il est classé premier sur… 16 498 autres enseignes. Sur Google, les avis des clients le portent aussi au firmament avec la note maximale de 5/5, un peu comme le fameux 10 récolté par Nadia Comaneci aux JO de Montréal. De quoi obtenir la grosse tête ? Pas le genre d'Ahmad El Turk.

En apprenant sa première place sur Internet, le propriétaire de ce resto libanais a fait une nuit d'insomnie… de bonheur. Depuis un an, son établissement ne désemplit pas. Un succès aussi fulgurant que discret pour cet homme dont la tête baigne dans l'houmous et les feuilles de vigne toute la journée.

L'histoire remonte à 2015. Cette année-là, Ahmad débarque à Paris. Il goûte des restaurants libanais. Un, deux. Jusqu'à quinze. A chaque fois, ce cordon-bleu sort déçu. « Trop gras, trop fade », grimace-t-il. Alors il décide d'ouvrir un petit resto d'une trentaine de couverts, dans le XIIe, à côté de l'hôpital Saint-Antoine. Murs en pierre, carreaux en mosaïques, mobilier en bois et métal. Le premier soir, il privatise le lieu pour l'anniversaire d'une amie. Depuis, Madito affiche complet midi et soir. Son secret ? « Je travaille sans friteuse, sans micro-onde et sans congélateur. Je cuisine mon houmous avec des pois chiches frais, pas des conserves. »

Formule unique à 28 €

Quand on s'assied sur les chaises en bois et métal, devant les assiettes orientales, Ahmad n'apporte pas de carte. La formule est unique et coûte 28 €. « Je veux faire découvrir les saveurs de mon pays à travers un menu dégustation », justifie le propriétaire, qui a appris la cuisine avec sa mère, au Liban.

La dégustation s'ouvre sur huit petites entrées. Du houmous pistache-noix de cajou, une création à l'avocat-pistache-basilic… Les deux sont délicats, ne laissent aucun goût pâteux en bouche. Juste sublime ! L'assiette comporte aussi une petite aubergine confite fourrée au poivron, à l'ail et aux noix, du caviar d'aubergines, une feuille de vigne farcie (sans filaments désagréables), du fromage blanc libanais parfumé au thym et à la menthe, une salade, et une galette au fromage fondu, servie après, pour la manger bien chaude. Chaque mets se savoure avec bonheur. Sans gras ni lourdeur. Des perles de grenade, des morceaux de noix de cajou apportent un délicieux croquant.

En plat, le poulet mariné au jus de citron et noix de cajou s'accompagne d'une crème à l'ail ultra-relevée. La viande hachée baigne dans une sauce tomate parfumée à la cannelle. Par-dessus ça, la crème de lait parfumée à la rose et à la fleur d'oranger aide à digérer cette générosité.

Ceux qui reviennent chez Madito ont droit à d'autres plats chauds, comme du poulet à la crème d'avocat, de l'émincé de bœuf à la crème de sésame. D'après Ahmad, qui échange beaucoup avec les convives, « 60 % des clients viennent par le bouche-à-oreille, 40 % d'après les avis Internet. Certains attendent dehors pendant une heure ! »

Ce midi-là, des étudiants, deux familles espagnoles et une de l'ouest parisien ont vidé toutes les assiettes. « J'ai goûté plusieurs restaurants libanais, c'est de loin le meilleur, ici, découvre Joëlle venue des Yvelines. Le houmous est vraiment exquis. »

Madito, 38, rue de Cîteaux (XIIe). Menu unique à 28 €. Fermé dimanche et lundi. Tél. 01.45.35.89.72.